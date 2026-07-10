El PSOE, después de que la Justicia vaya a investigar audios de Cospedal y Villarejo: "La 'libretita' conduce a Génova"

El PSOE celebra que la Audiencia Nacional finalmente haya accedido a investigar las conversaciones entre la exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal y el comisario José Manuel Villarejo y pide al actual líder 'popular' Alberto Núñez Feijóo que no se "esconda".

"La 'libretita' conduce a Génova", señalan desde Ferraz, en referencia a la forma en que Cospedal se refería, presuntamente, a las anotaciones de contabilidad que hacía el extesorero Luis Bárcenas en sus conversaciones grabadas con el excomisario de la Policía Nacional.

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"La decisión de la Audiencia Nacional de acceder a investigar los posibles indicios de criminalidad en las conversaciones entre María Dolores de Cospedal y José Manuel Villarejo vuelve a situar a la entonces secretaria general del Partido Popular en el centro de la Kitchen", indican los socialistas.

En ese sentido señalan que "la Kitchen no es un caso del pasado" sino el "mayor escándalo de corrupción institucional" de la democracia. "Una operación organizada por el PP usando herramientas del Estado para destruir pruebas, espiar al extesorero que les pagaba los sobresueldos y tapar la corrupción de la Gürtel y la caja B", sostienen.

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Asimismo, el PSOE recuerda que ya solicitó el pasado mes de abril que Cospedal volviera a ser imputada y que el PP respondiera como "responsable civil a título lucrativo" y consideran que los hechos que se siguen conociendo refuerzan la necesidad de "llegar hasta el final y depurar todas las responsabilidades".

En ese sentido recalcan que la Fiscalía solicita 15 años de prisión para el exministro del Interior de Mariano Rajoy, Jorge Fernández Díaz, por su presunta implicación en la operación Kitchen. Y afean a Rajoy que compareciese en el juicio, en calidad de testigo, "instalado en el 'no me consta', 'no me acuerdo' y 'no lo recuerdo'.

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Consideran además que cada paso judicial acerca la investigación al "núcleo" de quienes "dirigían" el PP en ese momento y reclaman al actual presidente nacional, Alberto Núñez Feijóo que se pronuncie sobre este asunto. "No puede seguir escondiéndose", apuntan.