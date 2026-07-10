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El francés Modesto deja la dirección técnica del Juventus; Massara será su sucesor

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Roma, 10 jul (EFE).- El francés François Modesto dejó este viernes la dirección técnica del Juventus, cargo que asumirá a partir de ahora el italiano Frederic Massara, tras una temporada en la que el conjunto 'bianconeri', fuera de puestos de Liga de Campeones, no cumplió con las expectativas.

"El Juventus comunica que ha alcanzado un acuerdo de mutuo consentimiento con François Modesto para la rescisión de su cargo como director técnico, con efecto a partir de hoy", informó el club en un comunicado.

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La entidad turinesa agradeció al dirigente "el compromiso y la profesionalidad demostrados durante su colaboración", y le deseó "el mayor de los éxitos tanto en su futuro profesional como laboral".

Modesto, exfutbolista francés, llegó al Juventus hace un año tras ocupar puestos como dirigente en clubes como el griego Olympiacos o el inglés Nottingham Forest, antes de dar el salto a Italia, primero en el Monza y luego en la 'Vecchia Signora'.

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Los malos resultados de la pasada temporada 2025-2026 provocaron una oleada de salidas en la cúpula directiva, empezando por el director general, el también francés Damien Comolli, a quien sucederá Giovanni Carnevali, ex del Sassuolo.

A Modesto le relevará en el cargo el italiano Frederic Massara, procedente del Roma y que ocupó también cargos como directivo en el Milan.

"En su nuevo cargo, Frederic dependerá directamente del consejero delegado, Giovanni Carnevali. Será responsable de dirigir la gestión y el desarrollo del área deportiva masculina, contribuyendo a la definición y ejecución de las estrategias y los proyectos deportivos del club", explicó la entidad italiana, propiedad del italoestadounidense John Elkann, heredero del imperio Agnelli.

Estos nombramientos llegan en medio de un proceso de reestructuración con el objetivo de recuperar su competitividad tras una temporada irregular en la que terminó sexto en la Serie A, competición de la que es el equipo más laureado con 36 títulos. EFE

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