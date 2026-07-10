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El español Álvaro Carpe marca el ritmo en la primera tanda libre

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Redacción deportes, 10 jul (EFE).- El español Álvaro Carpe (KTM) fue el encargado de marcar el ritmo en la primera tanda libre del Gran Premio de Alemania de Moto3, que se disputó en el circuito de Sachsenring, todavía lejos de los mejores registros de la categoría.

Carpe rodó en 1:25.996, lejos del récord de vuelta rápida que tiene desde 2025 el también español David Muñoz (KTM), con 1:24.767.

Pronto comenzaron las malas noticias en la categoría más pequeña del campeonato del mundo, al no poder disputar la primera tanda libre el español David Almansa (KTM), tercero en la clasificación del Mundial, por sufrir un proceso febril.

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Y en la vuelta de lanzamiento ya se registró la primera caída del fin de semana, en la curva tres, con el malasio Hakim Danish (KTM) como protagonista, aunque al no llegar a pararse el motor de su moto pudo regresar rápidamente a la pista.

Como igual de pronto se situó líder el español Máximo Quiles (KTM), referente de Moto3, entablándose una pelea inicial por la primera plaza con hasta cinco españoles como protagonistas, pues a él se unieron Brian Uriarte (KTM), Adrián Fernández (Honda), Álvaro Carpe (KTM) y Joel Esteban (KTM), además del australiano Joel Kelso (KTM) y el japonés Ryusei Yamanaka (KTM).

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Con el paso de los minutos, a esa lucha se unió el hispano-argentino Marco Morelli (KTM), compañero de equipo de Quiles, detrás de cuya estela se acabó situando, con mucho tiempo de entrenamiento efectivo por delante.

Por entonces se estaba todavía lejos del récord absoluto de David Muñoz (KTM), pues Máximo Quiles era el más rápido con 1:26.734.

Un David Muñoz que continúa de baja por lesión, tras el grave accidente que sufrió en Hungría y que no regresará a la competición, como mínimo, hasta después del parón estival, con una nueva intervención quirúrgica al detectar la rotación del radio de su brazo izquierdo en quince grados, tras las sufridas en la pelvis.

En pista y poco a poco, Marco Morelli fue 'arañando' milésimas de segundo a su registro personal hasta superar a su compañero Quiles.

Con 1:26.617 no aguantó mucho Morelli como líder, superado por Álvaro Carpe con 1:25.996, el primero en rodar en ese segundo, seguido por el hispano-argentino Valentín Perrone (KTM), 1:26.184, y el italiano Guido Pini (Honda), 1:26.209.

Al final nadie pudo batir el registro de Carpe, que acabó líder, seguido por Perrone, Pini y Fernández, con el líder del campeonato, Máximo Quiles, undécimo a medio segundo (0.524) del más rápido. EFE

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