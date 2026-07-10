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El calor intenso marcará el fin de semana, aunque "con altibajos" y un respiro en el oeste

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Madrid, 10 jul (EFE).- Concluida la última ola de calor, las temperaturas sin embargo seguirán siendo intensas el fin de semana en amplias zonas, especialmente del norte, nordeste y Mediterráneo, de modo que ciudades como Ourense, Bilbao, Pamplona, Zaragoza, Logroño o Lleida rondarán los 40 grados, mientras que en el oeste del país se vivirá cierto respiro térmico.

Serán jornadas de "altibajos" en las temperaturas, según zonas y días, aunque en general seguirán por encima del promedio para la época, según ha explicado este viernes el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) Rubén del Campo.

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"El calor será intenso en amplias zonas, sobre todo del nordeste de la península, en las regiones mediterráneas y en Baleares"; por el contrario, en el tercio occidental peninsular los valores serán "más llevaderos", ha añadido.

Según las predicciones, este viernes bajarán las temperaturas en buena parte de la península aunque seguirá el calor. Se superarán los 35° de forma casi generalizada.

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Podrían rondarse los 36° en Mallorca y los 38 a 40° en Lleida, Zaragoza o Girona, aunque por el contrario, en ciudades como Sevilla no se pasará de 32 o 34°.

"Atención a los chubascos localmente fuertes con tormenta y posible granizo, también con rachas de viento intensas, que podrán caer por la tarde en amplias zonas del norte, centro y este de la península", ha advertido el portavoz de la Aemet.

El sábado seguirán bajando las temperaturas en el oeste de Andalucía y en puntos del área mediterránea y de Baleares, pero subirán en el resto, especialmente en el Cantábrico.

Será una jornada calurosa en general, con más de 36° en amplias zonas. En el norte, Bilbao alcanzará 38° y ciudades como Ourense, Pamplona, Zaragoza, Logroño y Lleida rondarán los 40°.

En cambio, Sevilla, en el sur, "a duras penas" alcanzará los 30 o 31 grados, según las predicciones.

En Galicia podrá haber tormentas fuertes o incluso muy fuertes acompañadas de granizo.

El domingo volverán a bajar las temperaturas en buena parte del oeste y del centro peninsular; el descenso "será notable en Galicia y zonas próximas".

Por el contrario, subirán en el oeste de Andalucía y especialmente en los Pirineos, de acuerdo a las predicciones.

Seguirá haciendo mucho calor en el nordeste peninsular; Bilbao rondará de nuevo los 40°, al igual que Logroño, Zaragoza, Pamplona o Lleida.

Por otra parte, el ambiente será más suave de nuevo en el suroeste peninsular; ciudades tradicionalmente calurosas como Badajoz o Sevilla alcanzarán como mucho unos 32°.

De nuevo se formarán tormentas, especialmente en Galicia y comunidades cantábricas, donde podrán ser fuertes y con granizo.

El comienzo de la semana próxima llega con "más incertidumbre en el pronóstico". En principio, el lunes predominarán los descensos de temperatura en el extremo norte, mientras que en el área mediterránea subirían, un ascenso que continuaría el martes en amplias zonas.

Según del Campo, "en general, las temperaturas serán las propias de la época o incluso algo frescas para estas fechas en el tercio occidental peninsular".

Por el contrario, en buena parte del nordeste y tercio oriental peninsular, es decir, "en las regiones mediterráneas y también en Baleares, el ambiente será muy caluroso", ha añadido.

Las máximas podrán ser incluso más de 10 grados por encima de las habituales en puntos del País Vasco, Navarra, Aragón y Cataluña.

Podrán superarse los 38 a 40° en numerosas ciudades como Pamplona, Logroño, Zaragoza, Lleida, Murcia, Teruel, Huesca o Albacete, con noches también muy cálidas en esa zona geográfica.

Las lluvias quedarían acotadas a Galicia y comunidades Cantábricas, sin descartar alguna tormenta en zonas de montaña.

El miércoles podrían subir más las temperaturas en el tercio oriental peninsular, superándose los 40° en la depresión del Ebro y en el interior de las regiones mediterráneas.

Este calor de los primeros días de la semana podría venir acompañado, además de calima en el este de la península y en Baleares.

En cuanto a Canarias, las temperaturas van a normalizarse durante el viernes y fin de semana, después de unos días también muy cálidos; los cielos estarán nubosos en el norte de las islas, con algunas precipitaciones sobre todo el sábado y primeras horas del domingo. EFE

(Foto) (Vídeo)

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