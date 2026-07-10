El astrofísico andaluz José María Madiedo dará nombre al asteroide (20412) 1998 QG73

Sevilla, 10 jul (EFE).- El astrofísico e investigador del Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC) José María Madiedo dará nombre al asteroide (20412) 1998 QG73, un hito para un investigador de su ámbito que le ha comunicado la Unión Astronómica Internacional (IAU), principal autoridad internacional en Astronomía y Astrofísica del mundo.

Madiedo ha informado a EFE de esta decisión, que le fue confirmada este jueves, con lo que a partir de ahora dará nombre a este objeto rocoso de casi 12 kilómetros de diámetro que fue descubierto en el marco del proyecto LINEAR (MIT, NASA, US Air Force).

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"Me cuesta asimilarlo porque un objeto del sistema solar quedará asociado para siempre a mi nombre, es algo que jamás imaginé cuando empecé este camino hace ya tantos años", ha dicho, para agradecer "a todas las personas e instituciones" que le han "ayudado y acompañado a lo largo de todos estos años, tanto en lo científico como en lo humano".

Nacido en Jerez de la Frontera (Cádiz) en 1969, José María Madiedo es miembro de la Unión Astronómica Internacional, de la Sociedad Europea de Astronomía y de la Sociedad Española de Astronomía.

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Dirige la Red de Bólidos y Meteoros del Suroeste de Europa (red SWEMN) y el proyecto SMART, que tienen como objetivo analizar las rocas procedentes de asteroides y cometas que se cruzan con la órbita de la Tierra y entran en la atmósfera terrestre.

El (20412) 1998 QG73, a partir de ahora 'José María Madiedo', se encuentra en el Cinturón Principal de Asteroides, entre las órbitas de los planetas Marte y Júpiter. EFE

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