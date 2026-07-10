Detenidos seis ultras del Castellón acusados de agredir a un aficionado del Almería

Castellón, 10 jul (EFE).- La Policía Nacional ha detenido a seis personas, a los que cree integrantes del 'Frente Orellut' del Castellón, por la agresión a un aficionado del Almería el 9 de junio tras el partido entre ambos equipos en la fase de ascenso a Primera división, según informó este viernes el cuerpo nacional de policía.

Los seis detenidos pasaron el jueves a disposición judicial y el juez decretó como medida cautelar una orden de alejamiento del Estadio Skyfi Castalia en las horas previas, durante y posteriores a cualquier encuentro deportivo, así como de los estadios donde dispute partidos el Castellón, ya sean oficiales o amistosos, en los mismos periodos.

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La investigación, denominada 'Operación Kastali', ha sido desarrollada por las Brigadas Provinciales de Información de Castellón y Almería, bajo la coordinación de la Comisaría General de Información y con la colaboración de la Oficina Nacional de Deportes.

Según la información policial, el aficionado del conjunto almeriense fue rodeado, intimidado y agredido por varios seguidores ultras del Castellón en un local próximo al estadio. La víctima tuvo que huir hasta el recinto deportivo, donde fue atendida por varias dotaciones policiales, que identificaron a presuntos integrantes del grupo Frente Orellut.

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El Castellón condenó en junio los incidentes y afirmó que estos hechos "no representan de ningún modo los valores que definen a este club y a su afición".

El club anunció entonces la suspensión del abono de los aficionados identificados en los incidentes durante al menos una temporada, con la posibilidad de que la medida se convirtiera en permanente. EFE

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