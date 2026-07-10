Cortada de nuevo la A-7 por el incendio de Los Gallardos (Almería)

El Turre (Almería), 10 jul (EFE).- La autovía A-7 se volverá a cortar al tráfico al mediodía de este viernes debido al incendio forestal de Los Gallardos (Almería), que se ha cobrado la vida de al menos 11 personas mientras que otras 19 siguen sin ser localizadas.

El corte, que se va a llevar a efecto en breve, afecta al tramo comprendido entre los kilómetros 709 y 714, en dirección a Almería, han indicado fuentes del operativo que coordina la lucha contra el incendio.

PUBLICIDAD

Se trata del segundo corte de la autovía en las últimas horas, después de que a las 4 de esta madrugada se reabriera tras permanecer varias horas cerrada al tráfico debido al incendio. EFE

mro-bol/bfv/cc