Bouza, seleccionador de rugby, introduce 6 cambios de cara al partido ante Tonga en Canadá

Madrid, 10 jul (EFE).- El seleccionador español, el argentino Pablo Bouza, introducirá seis cambios en el XV inicial ante Tonga, en Edmonton (Canadá), donde Jaime Manteca debutará como titular, buscando la primera victoria en la Copa de las Naciones de rugby.

En el debut de Los Leones en esta competición ante Canadá, el pasado 4 de julio, y pese haber dominado el marcador durante casi todo el encuentro, los españoles tuvieron que conformarse con un empate (42-42).

PUBLICIDAD

Los compañeros de Manteca en la selección de Seven, Jeremy Trevithick y Diego González, esperarán en el banquillo su oportunidad para debutar, según ha informado la Real Federación Española de Rugby en un comunicado.

España y Tonga han jugado tres partidos a lo largo de la historia, con dos triunfos de los oceánicos, en 2016 por 13-28, y en 2022 por 6-40, y uno de los hispanos en el último disputado en 2024 por 20-29.

PUBLICIDAD

El partido se jugará este sábado en el Clarke Stadium, a las 23:45 CET y servirá de preparación para la Copa del Mundo 2027 en Australia, que será el segundo mundial que disputarán Los Leones en su historia . EFE