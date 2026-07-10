Alcaldesa València: Deberían pedir los mensajes a los miembros del Gobierno en el Cecopi

València, 10 jul (EFE).- La alcaldesa de València, María José Catalá, ha lamentado la publicación íntegra de sus mensajes de WhatsApp del día de la dana, ha afirmado sentirse indefensa y se ha preguntado por qué no se han pedido otros mensajes que "podrían ayudar a que se conozca toda la verdad", como los de los miembros del Gobierno presentes en el Cecopi.

"He colaborado con el procedimiento, he entregado voluntariamente todo lo que se me pidió, acredité que el Ayuntamiento estuvo al pie del cañón y que fue uno de los pocos que convocó el Cecopal. Sinceramente, ver publicados esos mensajes, entre personas que no están investigadas, me genera sensación de indefensión", ha señalado Catalá en declaraciones a los periodistas.

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Catalá ha añadido: "Hay cuestiones que se deberían incorporar a la causa, lo digo con absoluto respeto, otros grupos de WhatsApp de los municipios con mayor número de fallecidos, de otros alcaldes, o los de miembros del Gobierno presentes en el Cecopi -Centro de Coordinación Operativa Integrado-. Hay cuestiones que realmente interesan y van más allá del salseo", ha agregado la alcaldesa.

Preguntada por uno de los mensajes que aportó al juzgado, la propuesta del edil Jesús Carbonell de que se elevase la emergencia a nivel 3, Catalá ha recordado que no es competencia suya ni de ese edil hacerlo, sino que lo debió solicitar la Generalitat o la delegada del Gobierno.

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Sobre los motivos por los que cree que se le han pedido esos mensajes, Catalá ha puntualizado que se los pidieron los abogados presentes en la causa, no la jueza, que no sabe por qué a ella sí y a otros alcaldes no, y que probablemente se deba a que "viene un año electoral". EFE