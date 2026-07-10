Espana agencias

Alcaldesa València: Deberían pedir los mensajes a los miembros del Gobierno en el Cecopi

Guardar
Google icon

València, 10 jul (EFE).- La alcaldesa de València, María José Catalá, ha lamentado la publicación íntegra de sus mensajes de WhatsApp del día de la dana, ha afirmado sentirse indefensa y se ha preguntado por qué no se han pedido otros mensajes que "podrían ayudar a que se conozca toda la verdad", como los de los miembros del Gobierno presentes en el Cecopi.

"He colaborado con el procedimiento, he entregado voluntariamente todo lo que se me pidió, acredité que el Ayuntamiento estuvo al pie del cañón y que fue uno de los pocos que convocó el Cecopal. Sinceramente, ver publicados esos mensajes, entre personas que no están investigadas, me genera sensación de indefensión", ha señalado Catalá en declaraciones a los periodistas.

PUBLICIDAD

Catalá ha añadido: "Hay cuestiones que se deberían incorporar a la causa, lo digo con absoluto respeto, otros grupos de WhatsApp de los municipios con mayor número de fallecidos, de otros alcaldes, o los de miembros del Gobierno presentes en el Cecopi -Centro de Coordinación Operativa Integrado-. Hay cuestiones que realmente interesan y van más allá del salseo", ha agregado la alcaldesa.

Preguntada por uno de los mensajes que aportó al juzgado, la propuesta del edil Jesús Carbonell de que se elevase la emergencia a nivel 3, Catalá ha recordado que no es competencia suya ni de ese edil hacerlo, sino que lo debió solicitar la Generalitat o la delegada del Gobierno.

PUBLICIDAD

Sobre los motivos por los que cree que se le han pedido esos mensajes, Catalá ha puntualizado que se los pidieron los abogados presentes en la causa, no la jueza, que no sabe por qué a ella sí y a otros alcaldes no, y que probablemente se deba a que "viene un año electoral". EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Terror en un vuelo de Ryanair Grecia-Alemania: una ventanilla se rompe en el aire y obliga a aterrizar de emergencia

Los pasajeros, que experimentaron momentos de tensión durante el vuelo, fueron desembarcados y reubicados en otro avión

Terror en un vuelo de Ryanair Grecia-Alemania: una ventanilla se rompe en el aire y obliga a aterrizar de emergencia

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 10 julio

Juegos Once compartió la combinación ganadora del sorteo 2 de las 12:00 horas

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 10 julio

Anticorrupción pide imputar al exjefe de gabinete de Sánchez y el volcado de su móvil por su presunta implicación en el caso Leire

La UCO consideró que Serrano trabajó “estrechamente” con la exmilitante del PSOE en desestabilizar causas judiciales que afectaban al partido

Anticorrupción pide imputar al exjefe de gabinete de Sánchez y el volcado de su móvil por su presunta implicación en el caso Leire

Comprueba los resultados del sorteo 2 la Triplex de la Once

Enseguida los resultados del Sorteo 2 de las 12:00 horas dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Comprueba los resultados del sorteo 2 la Triplex de la Once

La broma futbolera de Cristina Pedroche que se convirtió en la mejor declaración de amor a Dabiz Muñoz: “La mayor prueba es que nuestra hija sea del Atleti”

La presentadora apareció por primera vez después de tener su segundo hijo en la Embajada de Italia junto a Mar Saura, Patricia Conde y Bertín Osborne

La broma futbolera de Cristina Pedroche que se convirtió en la mejor declaración de amor a Dabiz Muñoz: “La mayor prueba es que nuestra hija sea del Atleti”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Anticorrupción pide imputar al exjefe de gabinete de Sánchez y el volcado de su móvil por su presunta implicación en el caso Leire

Anticorrupción pide imputar al exjefe de gabinete de Sánchez y el volcado de su móvil por su presunta implicación en el caso Leire

Al menos once muertos y 23 personas desaparecidas por el incendio de Los Gallardos, en Almería: “Es una tragedia sin precedentes”

El Colegio Oficial de Psicología de Cataluña investiga a Julia Lüderwaldt, la terapeuta de los Andic, por intrusismo profesional y mala práctica

George Orwell, escritor y periodista: “El lenguaje político está diseñado para hacer que las mentiras suenen verídicas y el asesinato respetable”

El Congreso de los Diputados ya se ha gastado en tres meses de este año unos 273.000 euros en arreglar los relojes de la Cámara

ECONOMÍA

Absentismo laboral no significa no querer trabajar: las plantillas envejecidas y la explosión de la salud mental disparan las bajas en España

Absentismo laboral no significa no querer trabajar: las plantillas envejecidas y la explosión de la salud mental disparan las bajas en España

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades

Las familias españolas nunca han sido tan ricas: su patrimonio bate récords y sus deudas caen a mínimos de 27 años

Los coches eléctricos son más caros de reparar y no es por la batería: el peso, los talleres especializados y la gama alta disparan la factura

La contradicción de Europa: aumentar las sanciones contra el tráfico de migrantes mientras se aprueban centros de deportación fuera de la UE

DEPORTES

España - Bélgica en el Mundial 2026, en directo: ‘La Roja’ se juega el pase a semifinales ante los ‘diablos rojos’

España - Bélgica en el Mundial 2026, en directo: ‘La Roja’ se juega el pase a semifinales ante los ‘diablos rojos’

A qué hora juega hoy España contra Bélgica y dónde ver el partido: la Selección busca pasar a unas semifinales donde ya espera Francia

El “efecto banquillo” de España: la fórmula secreta de Luis de la Fuente que también tiene Bélgica

Bélgica, de verdugo de España y bestia negra en Europa al ocaso de su generación de oro

Mbappé y Dembélé tumban a Marruecos para dar a Francia el pase a semifinales del Mundial 2026: el resumen y los goles, en vídeo