Sindicatos europeos retiran su apoyo a la demanda colectiva que generó el caso Lass Diarra

Madrid, 9 jul (EFE).- FIFPRO Europa confirmó este jueves que 17 sindicatos europeos han retirado su apoyo a la demanda colectiva que generó el caso del futbolista francés Lass Diarra, tras la firma del memorando de entendimiento de la FIFA con el sindicato mundial (FIFPRO), que incluye reformas en el sistema de transferencias de esta.

En un comunicado, FIFPRO Europa aseguró que "en este nuevo contexto", después de la firma del memorando el pasado 10 de junio, "ya no es necesario el apoyo institucional ni el respaldo activo a la demanda colectiva por parte de los sindicatos de futbolistas, ya que se han alcanzado los objetivos de gobernanza que la motivaron"

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El memorando, que entró en vigor de forma inmediata y tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2031, incluye reformas concretas en la estructura de gobernanza de la FIFA, entre ellas en el sistema de transferencias, y establece una Plataforma Global de Diálogo Social basada en los principios de la negociación colectiva.

FIFPRO Europa recordó que en agosto de 2025 reconoció que la interposición de la demanda colectiva por parte de la fundación neerlandesa "Justice for Players" constituía la respuesta práctica esperada a la sentencia Diarra del TJUE y aunque decidió no respaldar la demanda colectiva sí lo hicieron 17 sindicatos europeos.

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"En aquel momento, esas decisiones se tomaron en el marco del ejercicio legítimo de la responsabilidad fundamental de los sindicatos de proteger los derechos de sus afiliados" y "el objetivo de los sindicatos era abordar cuestiones fundamentales de gobernanza, que forman parte de la demanda colectiva", señaló.

Para FIFPRO Europa, "la falta de representación institucional que motivó el apoyo de los sindicatos se ha abordado de forma estructural". "Los sindicatos de futbolistas dedicarán ahora sus esfuerzos colectivos a garantizar la eficacia de la Plataforma de Diálogo Social Global" y "supervisarán de cerca la aplicación de estos acuerdos".

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El pasado día 8 de junio la FIFA y el jugador francés Lassana Diarra alcanzaron un acuerdo que pone fin a todos los procedimientos legales ante la reclamación del jugador, por el que el organismo no tiene ninguna responsabilidad, ni abona como indemnización ningún pago al exfutbolista, cuya denuncia llegó al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

Dicho tribunal concluyó que algunos preceptos del Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores de la FIFA vulneraban los principios de libertad de competencia y de libre circulación de trabajadores, por lo que Diarra reclamó después ante un tribunal belga una indemnización de 67 millones de euros por los daños deportivos, físicos y psicológicos sufridos por una sanción de la FIFA en su intento de fichar por el Charleroi.

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Dos días después, la FIFA y FIFPRO como sindicato mundial anunciaron la firma del memorando, por el que ambas partes colaborarán en la gobernanza del fútbol en general y por el que el sindicato de jugadores desistió de todos los procedimientos judiciales en curso contra la primera. EFE