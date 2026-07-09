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Sindicatos denuncian que fondo para víctimas del amianto ha indemnizado sólo a 97 personas

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Madrid, 9 jul (EFE).- Los sindicatos CCOO, UGT y Fedavica han reclamado cambiar con urgencia el real decreto que regula la compensación económica destinada a las víctimas del amianto, ya que hasta el momento solo han sido indemnizadas un total de 97 víctimas.

En un comunicado conjunto difundido este jueves, los sindicatos señalan que los últimos datos facilitados por el Ministerio de la Seguridad Social reflejan que no se está respetando el espíritu de la Ley del Fondo de Compensación aprobada en 2022 y que se está dejando de lado a la mayoría de víctimas.

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Por ello, reclaman un modificación del reglamento del fondo para que cumpla con lo establecido en la ley, que dictaba la necesidad de resarcir a todas las víctimas sin excepciones, con unas indemnizaciones acorde a las concedidas en sede judicial.

Los sindicatos aseguran no comprender por qué el Gobierno desatiende esta cuestión, cuando desde otras administraciones como la Generalitat de Cataluña no solo se ha aprobado una ley para la erradicación del amianto, sino que se ha pedido perdón al conjunto de sus víctimas.

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"Nos parece inconcebible que el mismo grupo político que encabeza el gobierno de Cataluña y el Gobierno de España tenga una posición antagónica a pesar de los pronunciamientos llevados adelante por parte de todas las instituciones autonómicas y estatales, declarando la necesidad urgente a resarcir a todas las víctimas del amianto", dice el comunicado.EFE

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