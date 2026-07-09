Seixas: "Pogacar estuvo muy fuerte, le doy la enhorabuena"

Gavarnie Gèdre (Francia), 9 jul (EFE).- El francés Paul Seixas (Decathlon), quinto en la sexta etapa del Tour de Francia y sexto en la general, terminó "satisfecho" con su actuación en la etapa reina de Pirineos con la meta en la inédita cima de Gavarnie-Gèdre, donde se impuso con autoridad el esloveno Tadej Pogacar.

La perla del ciclismo francés, nacido en Lyon hace 19 años, estuvo en todo momento con los mejores y dijo estar convencido de haber gestionado bien la subida al Tourmalet.

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"Ha sido muy duro, la verdad, pero creo que me fue bastante bien. Gestioné bien la subida al Tourmalet y la del final, y ahí está un buen quinto puesto en la meta. No está nada mal. Tadej Pogacar estuvo muy fuerte, y le doy la enhorabuena. Al final estuve donde debía estar", concluyó. EFE