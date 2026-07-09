Rubén Blades agota las entradas en el Festival de Jazz de Vitoria

Bilbao, 9 jul (EFE).- El músico panameño Rubén Blades ha colgado el cartel de 'sold out' (agotado) para su concierto en el Festival de Jazz de Vitoria, donde actuará el viernes 17 de julio acompañado de la potente big band de Roberto Delgado.

La 49 edición del Festival de Jazz de Vitoria ofrecerá ente el 13 y 18 de julio medio centenar de conciertos -la mayoría gratuitos- con Rubén Blades como la "superestrella" de este año.

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Según ha informado este jueves la organización, el icono de la música latina, que comienza una gira la próxima semana por España para presentar su último disco 'Fotografías', ha agotado las entradas para su actuación en Mendizorrotza en el festival vitoriano. EFE