Rego llama a los jóvenes vascos a organizarse frente a "la carrera desesperada de Feijóo por ser el más facha de España"

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha llamado a los jóvenes vascos a organizarse y "acercarse" a los sindicatos de clase para defender sus derechos frente al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que parece "embarcado en una carrera desesperada por ser el más facha de España" y que pretende volver "a una clase trabajadora prácticamente esclava y sin derechos".

Sira Rego se ha desplazado este jueves al Puerto de Santurtzi para mantener un encuentro con la asociación Salvamento Marítimo Humanitario, y se ha referido a las palabras sobre el absentismo del presidente del PP esta semana en la capital vizcaína, donde hablaba de este problema como un "cáncer" y sugería la posibilidad de rebajar las retribuciones de un trabajador de baja.

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La ministra de Juventud de Infancia ha señalado que ese planteamiento de Feijóo tiene que ver "con una posición muy alineada con la patronal, una posición ultra".

"Una más, parece que el señor Feijó se despierta de su letargo siempre para traer propuestas ultras, propuestas racistas alineándose con Vox en algunas comunidades autónomas con esa prioridad nacional, para hablar de cómo pretende hacer retroceder los derechos de las mujeres con respecto al aborto, o planteando medidas para que la clase trabajadora esté en una situación de vulnerabilidad y de pérdida de derechos", ha denunciado.

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A su juicio, con sus planteamientos, el líder del PP "revela claramente cuál es la agenda del PP". Sira Rego ha apelado a tomar nota "colectivamente" de lo que está proponiendo el Partido Popular, de sus "propuestas de extrema derecha".

"EL MÁS FACHA DE ESPAÑA"

La ministra de Juventud de Infancia ha afirmado que parece que Núñez Feijóo se ha embarcado "en una carrera desesperada por ser el más facha de España".

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Por ello, ha hecho un llamamiento a la juventud vasca para que se organice, se acerque a los sindicatos de clase y "sigan peleando por sus derechos".

Sira Rego ha recordado que "costó mucho conquistar" los derechos de la clase trabajadora en España y ha recordado las movilizaciones que impulsaron, para ello, los trabajadores y los sindicatos de clase.

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Por ello, ha calificado de "lamentable" escuchar cómo el señor Feijóo pretende devolver a España "al siglo XIX y a una clase trabajadora prácticamente esclava y sin derechos".

"Desde el Gobierno vamos a seguir trabajando para que esto no sea así y, por supuesto, seguir animando a la clase trabajadora joven para que siga organizándose y para que siga defendiendo sus derechos", ha concluido.

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