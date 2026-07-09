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Paula Badosa y Kaitlin Quevedo acceden a semifinales

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Redacción deportes, 9 jul (EFE).- La española Paula Badosa dio un paso más en el torneo de Bastad, de categoría 125, equiparable al challenger del circuito masculino, tras superar a la estadounidense Varvara Lepchenko por 7-5 y 7-6(3), después de dos horas y media y once puntos de partido.

Badosa ya acumula tres victorias seguidas en este evento que se disputa sobre tierra y en el que intenta acumular puntos para regresar al top 100 del ránking WTA.

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Paula Badosa selló así su presencia en sus segundas semifinales del 2026 tras las del torneo de Austin, también de rango 125, superada por la canadiense Bianca Andreescu.

 En esta ocasión se medirá a la ganadora del duelo entre la austríaca Sinja Kraus y la kazaja Yulia Putintseva.

Por el otro lado del cuadro, la semifinal la disputará Kaitlin Quevedo que ganó el duelo español a Irene Burillo 4-6, 6-4 y 6-4 y la suiza Simona Walter que ganó a la también española Leyre Romero por 6-2 y 6-1. EFE

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