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Muere un hombre de 46 años en un choque entre dos turismos en Moraleja de Enmedio (Madrid)

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Madrid, 9 jul (EFE).- Un hombre de 46 años ha fallecido en la madrugada de este jueves en un accidente de tráfico provocado por un choque frontolateral entre dos turismos en la autopista de peaje R-5, a su paso por el término municipal de Moraleja de Enmedio (Madrid), ha informado el 112 de esta comunidad autónoma.

El siniestro ha tenido lugar a la altura del punto kilométrico 17 de la vía. Como consecuencia del fuerte impacto, uno de los conductores implicados ha quedado atrapado y en parada cardiorrespiratoria, lo que ha obligado a una rápida intervención para proceder a su excarcelación, ha explicado el 112 de la Comunidad de Madrid en una publicación en la red social X.

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Tras ser liberado por los equipos de rescate, los sanitarios del Servicio de Urgencia Médica de la Comunidad de Madrid (SUMMA 112) le han practicado maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzada; sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones, los facultativos solo han podido confirmar su fallecimiento.

"En el otro vehículo iban dos personas que también han sido atendidas por SUMMA 112. Se encuentran en estado leve", ha explicado José María Reina, jefe supervisor de Bomberos de la Comunidad de Madrid, en la misma publicación.

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La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las causas del accidente. EFE

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