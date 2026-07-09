Mingueza firma cuatro años por el Crystal Palace

Redacción deportes, 9 jul (EFE).- El defensa Óscar Mingueza, que ha jugado las últimas cuatro temporadas en el Celta de Vigo, firmó este jueves un contrato por las próximas cuatro campañas con el Crystal Palace, según anunció el club londinense, que explicó que llega en un “traspaso libre” desde la entidad española y que está “sujeto a autorización internacional”.

Internacional español en cuatro ocasiones, formado en la cantera del Barcelona y de 27 años, es el primer fichaje del conjunto dirigido desde este curso por Pierre Sage, extécnico del Lens.

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“Estamos encantados de dar la bienvenida a un jugador de la calidad y carácter de Óscar al club. Su trayectoria habla por sí sola, con experiencia al más alto nivel tanto para el club como para la selección. Creemos que encajará de manera fantástica en el Crystal Palace”, explicó Steve Parish, presidente de la entidad.

“Estoy muy emocionado de estar aquí. Es un honor unirme al Crystal Palace y estoy deseando ver a los aficionados en Selhurst Park”, expresó Mingueza, en declaraciones a los medios oficiales del club, tras el contrato que lo liga al club hasta el 30 de junio de 2030. EFE

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