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Más de 30 obras del Museo Thyssen de Málaga se podrán ver en formato gigapíxel en Google

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Málaga, 9 jul (EFE).- Un total de 33 obras de la colección permanente del Museo Carmen Thyssen de Málaga han sido digitalizadas en formato gigapíxel, que aporta un alto grado de resolución y permite la exploración al detalle, y se podrán ver en la plataforma digital y aplicación móvil Google Arts & Culture.

Además, el proyecto se verá enriquecido con la realización de una veintena de reportajes acerca de una serie de obras de dicha colección permanente, ha informado este jueves el Museo Carmen Thyssen en un comunicado.

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El primero de ellos, que se detiene en la obra 'Baile gitano' (Hermen Anglada-Camarasa), ya está disponible, y permite al usuario profundizar en sus datos, sus detalles, su historia íntima y las anécdotas que rodean a la pieza.

Los restantes diecinueve reportajes, de obras de Zurbarán, Sorolla, Fortuny, Madrazo, Casas o Regoyos, entre otros muchos artistas principales de la colección, se irán desgranando en los próximos meses y difundiendo a través de las redes sociales del propio Museo.

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El Museo Carmen Thyssen se unió en 2014 al proyecto entonces aún llamado Google Art Project, actual Google Arts & Culture.

A partir de ese momento, quedaron disponibles para los usuarios un total de 62 obras de la colección permanente en alta resolución y una en formato gigapíxel: 'La buenaventura', del cordobés Julio Romero de Torres (1920).

El acuerdo con Google implicó además la presencia del interior del Museo en Google Street View, experiencia de visita virtual que también ha sido actualizada en esta ocasión.

Google Arts & Culture es una iniciativa de Google que pone al alcance de la mano más de 3.000 instituciones culturales de 95 países, con el fin de ofrecer la posibilidad de explorar de manera inmersiva el arte, la historia y las maravillas del mundo. EFE

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