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Las ONG celebran el fallo del Supremo que invalida las devoluciones de migrantes en el mar

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Melilla, 9 jul (EFE).- Las oenegés Coordinadora de Barrios, No Name Kitchen y el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) han valorado de forma muy positiva la sentencia del Tribunal Supremo que invalida el rechazo en frontera, también conocido como ‘devoluciones en caliente’, a los migrantes que intentan entrar a nado en Ceuta y Melilla.

En una nota, las tres entidades sociales han dejado claro que la postura del Alto Tribunal en su sentencia coincide con la interpretación jurídica que han defendido durante todo el proceso respecto a que a los migrantes que tratan de alcanzar la costa española a nado no pueden ser objeto del rechazo en frontera, sino que “su situación debe tramitarse mediante un procedimiento de devolución con todas las garantías legales”.

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Afirman que esta resolución es la primera de cinco casos pendientes sobre las entregas materiales de personas interceptadas en el mar en la frontera sur, y la doctrina fijada por el Tribunal Supremo -de obligada aplicación- “despeja cualquier duda sobre la ilegalidad de estas prácticas cuando se ejecutan al margen de todo procedimiento”.

También aclara “las garantías que el ordenamiento reconoce a las personas en frontera”, añaden estas ONG, según las cuales la figura del rechazo en frontera “se estaba usando de modo indiscriminado y arbitrario más allá de los supuestos previstos por la ley”.

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Coordinadora de Barrios, No Name Kitchen y el SJM han exigido el cumplimiento de la sentencia y reclaman al Gobierno que “cese de forma inmediata estas prácticas, declaradas contrarias al ordenamiento jurídico por el Tribunal Supremo”.

Asimismo, piden que ningún migrante interceptado en el mar sea entregado a un tercer país sin procedimiento administrativo, sin resolución motivada, sin asistencia letrada e intérprete y sin acceso efectivo al derecho a solicitar protección internacional.

Patricia Fernández Vicens, abogada de la Coordinadora de Barrios, ha expresado la preocupación de las ONG al observar “cómo el Estado de derecho se deteriora” en las fronteras por “prácticas sin amparo legal que vulneran derechos humanos de las personas migrantes”, de modo que la sentencia del Supremo “viene a poner límite a este abuso de derecho”.

Por su parte, Francesca Fusaro, de No Name Kitchen, considera que la sentencia “es un paso fundamental para la lucha por los derechos humanos de las personas migrantes” y ha advertido de que no respetarla por parte de las autoridades “pone en riesgo la vida de miles de personas en el mar, con el resultado de muchas muertes y desapariciones sin respuesta”.

El abogado de SJM, Javier Moreno Gómez, ha dicho que “las prácticas estatales al margen de cualquier procedimiento legal no solo suponen vulneraciones de derechos, sino que operan como un peligroso mecanismo institucional de deshumanización y despojo de su dignidad” y esta sentencia “obliga al Estado a abandonar una práctica arbitraria de control migratorio en la frontera”. EFE

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