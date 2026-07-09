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La princesa Leonor pone fin este viernes, tras tres años, a su etapa de formación militar

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Madrid, 9 jul (EFE).- La princesa Leonor pondrá fin mañana, viernes, en San Javier (Murcia) a su etapa de formación militar y a su paso por los tres Ejércitos que, como heredera de la Corona, la han preparado durante los últimos tres años para convertirse en la primera mujer en ostentar el mando supremo de las Fuerzas Armadas cuando llegue al trono.

La Academia del Aire y del Espacio de San Javier acogerá este viernes el acto de entrega de los reales despachos de empleo a los nuevos oficiales que presidirá la familia real y con el que se despide el curso académico, una ceremonia en la que la princesa recibirá la Gran Cruz del Mérito Aeronáutico con distintivo blanco que le concedió el Consejo de Ministros el pasado 29 de junio.

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Pero no será hasta dentro de un año cuando la princesa de Asturias reciba los reales despachos de teniente del Ejército de Tierra y del Ejército del Aire y del Espacio, así como de alférez de navío de la Armada, ya que será durante el curso académico 2026-2027 cuando su promoción haga el último de los cinco cursos incluidos en sus planes de estudios.

Será en ese momento, en julio de 2027, cuando la princesa Leonor, que inicia el próximo mes de septiembre su formación universitaria, participará en las correspondientes ceremonias de entrega de los reales despachos en Zaragoza, Marín y San Javier, como parte de sus respectivas promociones.

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Este viernes, la princesa habrá completado los tres cursos que exigía el Real Decreto que estableció su formación militar y que se desarrollaron sucesivamente en la Academia General Militar (AGM), Escuela Naval Militar (ENM) y Academia General del Aire y del Espacio (AGA).

La Casa del Rey y el Ministerio de Defensa diseñaron, según el decreto que aprobó el Gobierno en marzo de 2023, un régimen específico y un programa académico adaptado, con el objetivo de que adquiriera una preparación completa, con un perfil tanto científico como humanístico, y que dotara a la princesa de "una mentalidad de superación y esfuerzo" y de "una robusta formación enfocada a su compromiso de permanente servicio a España y a los españoles".

Así, durante el primero de esos tres ciclos, el curso académico 2023-2024, recibió la formación militar básica con los alumnos de primer curso de la AGM, integrándose con los alumnos de segundo curso, la 82ª promoción de la Academia General Militar, a partir de su jura de bandera.

Continuó esta instrucción el curso académico 2024-2025, en la Escuela Naval Militar, en el que realizó el crucero de instrucción a bordo del Buque Escuela Juan Sebastián de Elcano, junto a los alumnos de tercer curso, la 427ª promoción de la ENM. Y en este curso que ahora acaba ha estudiado con los alumnos de cuarto de la Academia General del Aire y del Espacio, los de la 78ª promoción.

Unos años que ha sido esenciales para ella y tras los que, según confesó la princesa el pasado mes de junio al recibir la Medalla de Oro de la Comunidad de Murcia, ya no es la misma.

“Les aseguro que no soy la misma persona que llegó a Zaragoza a mediados de agosto de 2023”, dijo la princesa, que subrayó su admiración por las Fuerzas Armadas, de las que en un futuro será Capitana General.

En este último curso de formación militar, Leonor de Borbón ha aprendido a pilotar y ha volado en los Pilatus PC-21, en una de las ocasiones junto a su padre, el rey Felipe VI, cada uno a los mandos de un avión. Y también se ha lanzado en paracaídas tras concluir un curso en la Academia del Aire.

Tras el verano, la princesa comenzará una nueva etapa, la de su formación universitaria, que arrancará en la Universidad Carlos III de Madrid donde estudiará a partir de septiembre el grado de Ciencias Políticas. EFE

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