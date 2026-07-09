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La huelga ferroviaria del 15 de julio cancelará unos 328 trenes de media y larga distancia

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Madrid, 9 jul (EFE).- La huelga convocada por el Sindicato Ferroviario de cara al próximo miércoles, 15 de julio, provocará la cancelación de unos 328 trenes de media, alta y larga distancia, según la resolución de servicios mínimos decretada por el Ministerio.

La resolución establece que, de los 343 trenes de alta velocidad y larga distancia programados se suspende la circulación de 94, mientras que de los 650 de media distancia, se cancelan 234.

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La jornada de huelga de este 15 de julio, la segunda tras la llevada a cabo el pasado lunes 29 de junio, está convocada por el Sindicato Ferroviario, que denuncia el incumplimiento de los acuerdos alcanzados en noviembre de 2023 entre el Ministerio de Transportes y la representación legal de los trabajadores.

El colectivo denuncia el "abandono premeditado" del servicio de Mercancías bajo la idea de "regalarlo" a la empresa Medway, filial de MSC.

Como consecuencia de esta huelga, circularán en servicios mínimos 249 trenes de alta velocidad y larga distancia y 426 de media distancia.

Transportes ha fijado unos servicios mínimos del 73 % de los trenes de alta velocidad, el mismo porcentaje que en la jornada de parón convocada en junio, y un 66 % de los trenes de media distancia, un punto más que en aquella ocasión.

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Los servicios mínimos en el caso de los cercanías de Madrid, Asturias, Cantabria, Galicia, Castilla y León, Sevilla, Cádiz, Málaga, Valencia, Murcia y Zaragoza se establecen en el 75 % en las horas punta y en el 50 % el resto de horarios, el mismo porcentaje que en la primera jornada de parón. EFE

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