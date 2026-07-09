La Guardia Civil pide analizar los teléfonos del exjefe de Gabinete de Sánchez y de varias trabajadoras del PSOE

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha pedido al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz analizar los teléfonos de Juan Manuel Serrano, quien fue jefe de gabinete del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y también presidente de Correos, así como de varias trabajadoras del PSOE, entre ellas la gerente del partido, imputada en la causa.

Así consta en un informe de la UCO, al que ha tenido acceso Europa Press, y que ha remitido a Pedraz, que investiga supuestos amaños en contratos de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI) y una presunta trama para desbaratar causas judiciales que afectan al Gobierno y al PSOE supuestamente liderada por el exdirigente socialista Santos Cerdán y coordinada por la exmilitante Leire Díez.

PUBLICIDAD

La UCO solicita al magistrado la autorización para "el acceso, clonado, volcado, visionado y estudio" del teléfono de Serrano, que fue jefe de gabinete de Sánchez de 2014 a 2018 y presidió Correos entre ese último año y 2023.

También pide lo mismo sobre el de Ana María Fuentes, gerente del PSOE, así como los de Covadonga San Pedro y Celia Rodríguez, trabajadoras del partido, y el del capitán de la Guardia Civil Juan Sánchez Yepes, también imputado en esta causa, quien estuvo destinado en la UCO hasta 2022.

PUBLICIDAD

La UCO argumenta que en los dispositivos móviles de estas cinco personas podría encontrarse información sobre los hechos, y por tanto considera que son objeto de "especial trascendencia para el esclarecimiento" de los mismos, ya que existen evidencias de que todo ellos "habrían mantenido interacciones o comunicaciones con otras de las personas investigadas".