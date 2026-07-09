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Joan Mir se muestra muy contento con su fichaje por la escudería Gresini

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Redacción deportes, 9 jul (EFE).- El español Joan Mir, en la actualidad piloto oficial de Honda Racing Corporation (HRC), se mostró muy contento de su fichaje por la escudería Gresini pues para él "es un buen movimiento por ambas partes", ya que era lo que él quería "en esta nueva etapa" y también "lo que buscaba" el equipo.

"Creo que poder ir a un equipo que seguramente es garantía y que prácticamente todos los pilotos que han pasado... sí, es que todos han ido para arriba", comenta Mir del equipo Gresini, para reconocer que él llega "en un momento con mucha hambre".

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"Lógicamente, después de cuatro años complicados aquí -en Honda-; que sí, que hemos conseguido algunos podio, pero no es suficiente al final por la ambición que seguramente tengo y quiero más", reconoce el campeón del mundo de MotoGP en 2020 a los medios presentes en Sachsenring. EFE

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