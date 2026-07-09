Infografías del jueves 9 de julio

FÚTBOL MUNDIAL 2026 - Previa del partido España-Bélgica, correspondiente a los cuartos de final de la Copa del Mundo de Fútbol.

TENIS WIMBLEDON - Así quedan las semifinales masculinas de Wimbledon.

MOTOCICLISMO MOTOGP - Previa del Gran Premio de Alemania de motociclismo.

CHINA INFLACIÓN - El índice de precios al consumidor (IPC), principal indicador de la inflación en China, aumentó un 1 % interanual en junio, lo que supone una ralentización de 0,2 puntos frente al dato de mayo, según cifras oficiales divulgadas este jueves por la Oficina Nacional de Estadística (ONE) del país asiático.

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