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Hamilton y Lecrerc prueban sus Ferrari en el Madring

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Madrid, 9 jul (EFE).- Los pilotos Lewis Hamilton y Charles Leclerc prueban este jueves sus Ferrari sobre el inédito asfalto del trazado de 'Madring', circuito que aterriza por primera vez esta temporada en el campeonato de Fórmula Uno (F1) para acoger el Gran Premio de España, previsto en el calendario del próximo 11 al 13 de septiembre.

La puesta en escena de la 'Scuderia', segunda en el campeonato de constructores por detrás de Mercedes, con motivo de una jornada de rodaje publicitario ('filming day'), tuvo como protagonistas a sus dos pilotos oficiales.

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El monegasco Charles Leclerc, se convirtió esta mañana en el primer piloto de F1 en rodar sobre la pista madrileña, de 5.416 kilómetros, a dos meses de que se dispute la primera carrera, mientras que se espera que esta tarde lo haga la estrella británica Lewis Hamilton, séptuple campeón del mundo.

Actualmente, Hamilton se encuentra en plena pugna por el que sería su octavo título, ya que es tercero en la clasificación de pilotos con 147 puntos, por delante de Leclerc (108), que viene de ganar en Silverstone (Inglaterra) y ocupa la cuarta posición, y por detrás del británico George Russell (154) y del joven italiano Andrea Kimi Antonelli, líder del Mundial (179).

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El test privado del fabricante italiano, que contempla un itinerario de rodaje aproximado de 200 kilómetros (100 por piloto), provocó cortes de tráfico y afectaciones en algunas calles de la capital, según confirmó el Ayuntamiento de Madrid en una nota de prensa.

En su comunicado, el Consistorio aclaró que los cortes “podrán verse alterados en función de las necesidades que determinen los mandos policiales a cargo del operativo, por lo que se recomienda a la ciudadanía que consideren los horarios como orientativos”.

En sus cuentas oficiales en redes sociales, Ferrari compartió imágenes del monoplaza número 17 de Charles Leclerc abandonando el garaje -al que todavía le quedan algunos retoques para lucir en plenitud- para dar su primera vuelta en el circuito, pendiente todavía de concluir algunos trabajos de infraestructuras, gradas y 'paddock' para lograr la puesta a punto definitiva. EFE

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