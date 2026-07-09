Fiscalía mantiene la petición de 10 años para 3 hombres por violar a una joven y grabarlo

Barcelona, 9 jul (EFE).- La Fiscalía mantiene su petición de diez años de prisión para tres hombres acusados de violar por turnos a una mujer a la salida de una discoteca de Barcelona, en 2020, aprovechando que estaba casi inconsciente por el consumo de alcohol, y de grabar en vídeo la agresión sexual mientras se mofaban de ella.

El ministerio fiscal ha elevado así a definitivas sus peticiones iniciales de pena en el juicio que ha finalizado este miércoles en la sección 22 de la Audiencia de Barcelona, según han confirmado a EFE fuentes jurídicas.

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Los tres hombres se enfrentan a una pena de siete años de cárcel por agresión sexual con penetración y a otros tres por un delito de revelación de secretos, además de a una indemnización conjunta de 30.000 euros por los daños morales ocasionados a la víctima.

Según el escrito de acusación del ministerio público, el 29 de febrero de 2020, acusados y víctima se conocieron en una discoteca de Barcelona, donde estuvieron bebiendo y bailando.

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Tras abandonar el local de ocio y aprovechando el elevado consumo de alcohol de la mujer, que la dejó en un estado de "somnolencia" y "prácticamente inconsciente", los tres hombres la introdujeron en el coche de uno de ellos que estaba aparcado en inmediaciones de la discoteca, donde la violaron por turnos en el asiento trasero.

Además, los procesados grabaron con el teléfono móvil de uno ellos las agresiones sexuales a la joven, que en el momento de los hechos tenía 24 años, entre "risitas" y "mofándose" de ella.

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Poco antes de las siete de la mañana, una mujer alertó a una patrulla de los Mossos d'Esquadra y los policías, según el escrito de la fiscal, encontraron a la víctima "adormilada, desorientada y mareada", y sin recordar nada de lo que había pasado desde que estuvo en la discoteca.

Los tres hombres, que fueron detenidos ese mismo día, estuvieron en prisión provisional hasta el 7 de octubre de 2020.

La víctima, que declaró el pasado 1 de junio en el inicio del juicio separada por un biombo para no tener contacto visual con los acusados, situó sus últimos recuerdos en la discoteca, hasta que la "despertó" un policía en el coche.

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También explicó que, desde entonces, no se encuentra bien a nivel emocional y que le cuesta confiar en la gente.

Los cuatro policías de las dos patrullas que acudieron al coche alertados por una mujer subrayaron las "contradicciones" que ofrecieron los hombres, quienes aseguraron a los agentes que las relaciones habían sido consentidas, cuando les preguntaron por quién era la mujer: “Primero dijeron que era la novia de una de ellos aunque no se acordaban de su nombre, luego que la habían conocido hacía poco”.

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Las peritos forenses que examinaron a la joven señalaron que esta presentaba diversas heridas como moratones en distintas partes del cuerpo, así como una "laguna amnésica", no una "amnesia total", por lo que tenía algunos "flashes" de aquella noche que fue "capaz" de describir.

Explicaron que si bien los índices de alcohol en sangre y orina eran elevados, no podían precisar en qué grado podía tener afectadas sus capacidades. Con todo, concluyeron que el examen es "absolutamente compatible con su relato". EFE

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