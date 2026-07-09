Espana agencias

Fiscalía mantiene la petición de 10 años para 3 hombres por violar a una joven y grabarlo

Guardar
Google icon

Barcelona, 9 jul (EFE).- La Fiscalía mantiene su petición de diez años de prisión para tres hombres acusados de violar por turnos a una mujer a la salida de una discoteca de Barcelona, en 2020, aprovechando que estaba casi inconsciente por el consumo de alcohol, y de grabar en vídeo la agresión sexual mientras se mofaban de ella.

El ministerio fiscal ha elevado así a definitivas sus peticiones iniciales de pena en el juicio que ha finalizado este miércoles en la sección 22 de la Audiencia de Barcelona, según han confirmado a EFE fuentes jurídicas.

PUBLICIDAD

Los tres hombres se enfrentan a una pena de siete años de cárcel por agresión sexual con penetración y a otros tres por un delito de revelación de secretos, además de a una indemnización conjunta de 30.000 euros por los daños morales ocasionados a la víctima.

Según el escrito de acusación del ministerio público, el 29 de febrero de 2020, acusados y víctima se conocieron en una discoteca de Barcelona, donde estuvieron bebiendo y bailando.

PUBLICIDAD

Tras abandonar el local de ocio y aprovechando el elevado consumo de alcohol de la mujer, que la dejó en un estado de "somnolencia" y "prácticamente inconsciente", los tres hombres la introdujeron en el coche de uno de ellos que estaba aparcado en inmediaciones de la discoteca, donde la violaron por turnos en el asiento trasero.

Además, los procesados grabaron con el teléfono móvil de uno ellos las agresiones sexuales a la joven, que en el momento de los hechos tenía 24 años, entre "risitas" y "mofándose" de ella.

Poco antes de las siete de la mañana, una mujer alertó a una patrulla de los Mossos d'Esquadra y los policías, según el escrito de la fiscal, encontraron a la víctima "adormilada, desorientada y mareada", y sin recordar nada de lo que había pasado desde que estuvo en la discoteca.

Los tres hombres, que fueron detenidos ese mismo día, estuvieron en prisión provisional hasta el 7 de octubre de 2020.

La víctima, que declaró el pasado 1 de junio en el inicio del juicio separada por un biombo para no tener contacto visual con los acusados, situó sus últimos recuerdos en la discoteca, hasta que la "despertó" un policía en el coche.

También explicó que, desde entonces, no se encuentra bien a nivel emocional y que le cuesta confiar en la gente.

Los cuatro policías de las dos patrullas que acudieron al coche alertados por una mujer subrayaron las "contradicciones" que ofrecieron los hombres, quienes aseguraron a los agentes que las relaciones habían sido consentidas, cuando les preguntaron por quién era la mujer: “Primero dijeron que era la novia de una de ellos aunque no se acordaban de su nombre, luego que la habían conocido hacía poco”.

Las peritos forenses que examinaron a la joven señalaron que esta presentaba diversas heridas como moratones en distintas partes del cuerpo, así como una "laguna amnésica", no una "amnesia total", por lo que tenía algunos "flashes" de aquella noche que fue "capaz" de describir.

Explicaron que si bien los índices de alcohol en sangre y orina eran elevados, no podían precisar en qué grado podía tener afectadas sus capacidades. Con todo, concluyeron que el examen es "absolutamente compatible con su relato". EFE

1012266

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Nuevos incendios por rayos y arrastre de cenizas contaminantes: el doble riesgo de las tormentas en verano

Las lluvias reducen la intensidad del fuego y favorecen su control, pero también provocan propagaciones rápidas y reactivan focos

Nuevos incendios por rayos y arrastre de cenizas contaminantes: el doble riesgo de las tormentas en verano

Carlos III quiere reencontrarse con sus nietos Archie y Lilibet: Meghan Markle podría ir con sus hijos a Birmingham y el rey ya busca un hueco en su agenda

El monarca quiere aprovechar su posible paso por los actos de los Juegos Invictus para reunirse con el príncipe Harry y su familia

Carlos III quiere reencontrarse con sus nietos Archie y Lilibet: Meghan Markle podría ir con sus hijos a Birmingham y el rey ya busca un hueco en su agenda

Un sacerdote es condenado a 52 años de prisión por drogar, abusar y grabar a cuatro mujeres en Málaga: las víctimas mantenían un vínculo espiritual con el acusado

La pareja sentimental del sacerdote halló material audiovisual que permitió identificar a las víctimas y destapó años de abusos ocultos entre 2015 y 2018

Un sacerdote es condenado a 52 años de prisión por drogar, abusar y grabar a cuatro mujeres en Málaga: las víctimas mantenían un vínculo espiritual con el acusado

Los clientes de Naturgy ya pueden reclamar la devolución de cantidades cobradas de forma ilegal por la gasista

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid confirma una multa de 600.000 euros a la compañía por un recargo indebido a los usuarios de GLP

Los clientes de Naturgy ya pueden reclamar la devolución de cantidades cobradas de forma ilegal por la gasista

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 9 julio

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 9 julio
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Audiencia Nacional abre juicio oral contra el BBVA, su expresidente Francisco González, Villarejo y otros doce acusados por el espionaje del caso Tándem

La Audiencia Nacional abre juicio oral contra el BBVA, su expresidente Francisco González, Villarejo y otros doce acusados por el espionaje del caso Tándem

Los Mossos piden ayuda para identificar el cadáver de una mujer encontrado en el río Segre (Lleida)

Un migrante intenta frenar su expulsión de España a través de la regularización extraordinaria: el juez lo rechaza porque Francia le prohíbe la entrada en el espacio Schengen

Feijóo no es el único que mezcla bajas laborales con absentismo: Rajoy recortó en 2012 el salario de los funcionarios durante su permiso de incapacidad temporal

Antonio Cánovas del Castillo, político e historiador: “Son españoles los que no pueden ser otra cosa”

ECONOMÍA

Los clientes de Naturgy ya pueden reclamar la devolución de cantidades cobradas de forma ilegal por la gasista

Los clientes de Naturgy ya pueden reclamar la devolución de cantidades cobradas de forma ilegal por la gasista

Primer informe sobre absentismo tras la polémica con Feijóo: España registra más bajas, pero no todas son fraude ni se solucionan recortando sueldos

Esto es lo que dice la Ley de Propiedad Horizontal sobre almacenar objetos en el garaje

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Las bajas laborales se disparan en España: qué hay detrás del enfrentamiento político por el absentismo y quién paga la factura

DEPORTES

Marruecos busca la revancha ante Francia con un polémico equipo arbitral, el “bromance” de Hakimi y Mbappé y París blindada

Marruecos busca la revancha ante Francia con un polémico equipo arbitral, el “bromance” de Hakimi y Mbappé y París blindada

El Aynaoui, el intento de tenista que se pasó al fútbol: le secuestraron en su casa para robarle y ahora triunfa con Marruecos en el Mundial

Cuando el fútbol desafía la lógica y las estadísticas: el mito de los penaltis, el resultado de 2-0, el color de la camiseta o el factor campo

Las palabras del padre de Henderson sobre el drama de su hijo con la lesión del brazo: “Se lo destrozó por completo”

Las 5 razones por las que España llega al duelo ante Bélgica como favorita