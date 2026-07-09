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Extinguido el incendio en Guntín (Lugo) tras arrasar 32 hectáreas

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Lugo, 9 jul (EFE).- La Consellería do Medio Rural de la Xunta de Galicia ha informado este jueves de que el incendio forestal en el municipio lucense de Guntín, en la parroquia de Sirvián, ha quedado extinguido en las últimas horas después de arrasar 32,37 hectáreas de superficie.

El fuego comenzó este martes a las 16:17 horas y, después de trabajar durante toda la tarde y por la noche, los medios de extinción lo dieron por estabilizado ayer por la mañana, a las 08:13 horas.

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Más tarde, la Consellería do Medio Rural confirmó que el fuego quedó controlado a las 16:22 horas del miércoles. Finalmente, el incendio quedó extinguido la pasada medianoche, a las 00:23 horas.

Para su extinción, la Xunta de Galicia movilizó a dos técnicos, 20 agentes forestales, 23 brigadas, 20 motobombas y tres excavadoras, que combatieron el fuego en tierra. Desde el aire, se sumaron al operativo 5 helicópteros y tres aviones. EFE

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JRR/pfm/crf

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