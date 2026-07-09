España sube un puesto (hasta el 14) en la escala europea que mide la innovación

Madrid, 9 jul (EFE).- España ha escalado una posición -hasta situarse en el puesto 14- en el Cuadro de Indicadores Europeos de Innovación (EIS, por sus siglas en ingles) que publica anualmente la Comisión Europea, y que mide la innovación en los países de la UE y en otros estados europeos y vecinos.

El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades ha subrayado hoy que "queda mucho camino por recorrer para seguir mejorando", pero ha valorado que España es un país más innovador y crece por encima de la media europea, y ha incidido en que ése es el camino: "invertir en conocimiento para ganar en competitividad, empleo de calidad y autonomía estratégica".

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A través de la cuenta oficial en X, el Ministerio ha celebrado que los resultados que se han conocido son el reflejo de una apuesta "clara" en más inversión en ciencia, de más apoyo a la innovación, más oportunidades para el talento y una mayor colaboración entre el sector público, las universidades, los centros de investigación y las empresas.

Los datos revelan que España ha escalado una posición desde el pasado año y cinco respecto a las cifras de 2019, cuando el país se situaba en el puesto 19 en esa clasificación que mide la innovación en cada país.

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El Cuadro de Indicadores Europeos de Innovación (EIS) mide y compara el desempeño de los países de la UE -y de varios países no pertenecientes a la UE- en materia de investigación e innovación, y ofrece a los gobiernos y a los responsables políticos una visión de las fortalezas y debilidades de sus países en materia de innovación.

Los resultados de la edición correspondiente a 2026, que se han dado hoy a conocer, incluyen por primera vez a Georgia, que participa en Horizonte Europa, el programa de investigación e innovación de la UE.

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Europa, según estos indicadores, sigue destacando en materia de innovación y muestra un crecimiento constante, ya que el rendimiento general de la UE en innovación aumentó 11,6 puntos porcentuales desde 2019; y mejoró 1,7 puntos porcentuales entre 2025 y 2026, tras un año de menor crecimiento.

Todos los países de la UE han mejorado sus puntuaciones en innovación desde 2019, pero el ritmo de progreso varía significativamente en la Unión, según los datos que se han publicado.

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El Cuadro de Indicadores de Innovación Europeo 2026 clasifica a los Estados miembros en cuatro grupos de innovación según sus puntuaciones: los 'Líderes en Innovación', que tienen un rendimiento superior al 125 por ciento de la media de la UE); los 'Innovadores Fuertes' (entre el 100 y el 125 por ciento de la media de la UE); los 'Innovadores Moderados' (entre el 70 y el 100 por cien de la media de la UE); y los 'Innovadores Emergentes' (por debajo del 70 por ciento de la media de la UE).

Según esa escala, España se sitúa entre los países 'moderados' en materia de innovación, y Suecia, Dinamarca y los Países Bajos siguen liderando la innovación, con un rendimiento muy superior a la media de la UE, mientras que Finlandia se mantiene en una sólida cuarta posición y Malta ha logrado un progreso notable, superando por primera vez el umbral de países innovadores destacados.

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En el ámbito global, Corea del Sur sigue siendo el competidor más innovador, y China ha mejorado constantemente su desempeño en materia de innovación, según los datos que se han publicado hoy. EFE