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Emelec y Barcelona de Ecuador afrontan un 'Clásico del Astillero' decisivo para su futuro

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Guayaquil (Ecuador), 9 jul (EFE).- Emelec y Barcelona, los dos principales clubes de la ciudad costera de Guayaquil, protagonizarán este fin de semana una nueva edición del 'Clásico del Astillero', un duelo decisivo que puede marcar el rumbo de ambos equipos en la actual temporada de la Liga Pro de Ecuador, cuya decimoctava jornada comenzará este viernes.

Barcelona ocupa el segundo puesto de la clasificación con 29 puntos y continúa en la pelea por el título, mientras que Emelec es noveno, con 23 unidades, y busca alejarse de la zona comprometida de la tabla, ya que al término de la primera etapa los dos últimos clasificados descenderán a la segunda categoría.

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Al mando del técnico venezolano César Farías, el Barcelona contará con sus principales figuras, entre ellas el atacante argentino Darío Benedetto y el portero venezolano José David Contreras, que jugaría su último partido con el cuadro barcelonista por una propuesta futbolística desde la Liga brasileña.

Emelec, por su parte, depositará buena parte de sus aspiraciones en el goleador argentino Luca Klimowicz, respaldado por sus compatriotas Francisco Pizzini, Juan Pablo Ruiz y Aníbal Leguizamón, además del centrocampista panameño Víctor Griffith.

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La jornada se abrirá este viernes con el duelo entre Leones del Norte, que viene de sorprender a Libertad como visitante, y Universidad Católica, que llega tras caer en casa frente a Mushuc Runa.

El líder de la Liga Pro y defensor del título del año pasado, el Independiente del Valle, que tiene 40 puntos, visitará al Mushuc Runa. Partido en el que el entrenador del Independiente, el uruguayo Joaquín Papa, puede armar la alineación que quiera, pues consolidó el nivel de juegos de sus futbolistas en seis meses que tiene dentro del club.

Por su parte, el Aucas está en el tercer puesto de la tabla de posiciones, con 29 puntos, y visitará al Deportivo Cuenca en uno de los partidos esperados por los fanáticos de ambos equipos, el cuadro cuencano está en el quinto lugar, con 27 puntos y puja por los mismos objetivos del equipo de Cuenca.

Entretanto, Liga Deportiva Universitaria de Quito, en el cuarto puesto, con 27 unidades, le urge la victoria sobre el Libertad, para mantenerse entre los seis mejores equipos del actual torneo en procura de uno de los billetes para la Copa Libertadores o para la Copa Sudamericana de 2027.

- Partidos por la decimoctava fecha de la liga profesional ecuatoriana:

. Viernes 10: Leones del Norte-Universidad Católica y Técnico Universitario-Macará.

. Sábado 11: Manta-Orense; Mushuc Runa-Independiente del Valle y Guayaquil City-Delfín.

. Domingo 12: Liga Deportiva Universitaria de Quito-Libertad; Deportivo Cuenca-Aucas y Emelec-Barcelona. EFE

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