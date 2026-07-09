El serbio Nikola Kusturica, la última perla que se despide del Barça

Barcelona, 9 jul (EFE).- El jugador de 17 años Nikola Kusturica, subcampeón con Serbia en el Mundial sub17 disputado recientemente en Estambul y destacado en el mejor quinteto del torneo, ha anunciado este jueves en las redes sociales que no jugará en el Barça a partir de la próxima temporada, con la liga universitaria estadounidense (NCAA) como destino esperado a falta de confirmación oficial.

"Nunca es fácil decir adiós, pero hoy quiero dar las gracias a todas las personas que han formado parte de este increíble camino. Han sido tres años inolvidables, llenos de aprendizaje, crecimiento y momentos que llevaré siempre conmigo", ha escrito el alero balcánico en su perfil personal de 'Instagram'.

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En este mensaje, Kusturica asegura que estará "siempre agradecido" al Barça: "Este fue el primer gran paso de mi carrera, mi primer gran club y el primero que creyó en mí y me dio la oportunidad de crecer (...) El Barça siempre será mi club y siempre os apoyaré, esté donde esté. Este club ocupará para siempre un lugar muy especial en mi corazón".

El jugador serbio abandonará el Barça tras convertirse el pasado mes de febrero, con 16 años y 285 días, en el jugador más joven en la historia del club en anotar en un partido de la Liga Endesa. Ya había sido antes el debutante más joven de la sección en un partido oficial (Morabanc Andorra, Liga Catalana) con 16 años y 162 días.

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Sin embargo, estas participaciones puntuales (ocho partidos de Liga Endesa y uno en la Euroliga) se debieron sobre todo a las lesiones y la falta de fichajes.

Principalmente, el curso pasado jugó en la Liga U, competición sub22 impulsada por la ACB, donde promedió 12,9 puntos y 7,2 rebotes, y se proclamó campeón de la Euroliga sub18 con el Barça tras firmar 20 puntos y 10 rebotes en la final ante el Real Madrid (77-85).

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Este polivalente jugador de 203 centímetros, que puede actuar en las tres posiciones exteriores y al que los analistas de la cantera azulgrana comparan en su estilo de juego con Toni Kukoc, se dio a conocer en el Europeo sub16 de Tiflis (Georgia) de 2025, en el que lideró a Serbia al título y fue nombrado MVP.

En el Mundial sub17 disputado este verano en Estambul, el alero serbio terminó cuarto en anotación (24,6) y firmó 37 puntos en la final que Serbia perdió ante Estados Unidos (107-81).

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El MVP fue para el estadounidense Joaquim Boumtje-Boumtje, jugador que abandonará este verano la cantera del Barça para poner rumbo a Estados Unidos, con la Universidad de Duke como destino confirmado. Un paso que también darán el pívot Sayon Keita (Carolina del Norte) y el ala-pívot Arturas Butajevas (Florida), cedido este curso al Unicaja de Málaga, y que se suman a los casos de Kasparas Jakucionis y Dame Sarr, entre otros, en los últimos dos veranos.

Esta fuga generalizada de talento europeo se ha disparado desde 2021 por la implementación de los contratos NIL, la vía legal que ha abierto la puerta para que las empresas patrocinen a los deportistas universitarios en Estados Unidos. EFE

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