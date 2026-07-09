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El PP pide que Cotrina aclare si el entorno del PSOE buscó convertir Extremadura en "laboratorio de guerra" en su contra

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El portavoz del PP de Extremadura, Luis Miguel Núñez, ha pedido al secretario general de los socialistas en la región, Álvaro Sánchez Cotrina, que ofrezca explicaciones y aclare si el "entorno del PSOE" intentó convertir a la comunidad en un "laboratorio de guerra" contra los 'populares' a través de las "cloacas" del partido.

De este modo ha reaccionado el PP autonómico tras conocerse este pasado miércoles una cuestión "muy grave" en la "trama de las cloacas del PSOE", en concreto, que un testigo, el empresario Joaquín Parra ha declarado ante un juez de la Audiencia Nacional que "desde el entorno del PSOE se buscaba información comprometedora sobre jueces fiscales y el PP en Badajoz".

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"¿Y por qué en Badajoz? Pues porque allí había una jueza que investigaba a David Sánchez, al hermano del presidente del Gobierno", añade el portavoz del PP, que insiste en que según dicho testigo "esas reuniones no se hacían en una oficina, en un despacho, sino que la propia implicada ha podido decir Leire, la fontanera, que era en un piso franco del PSOE en Madrid".

Además, "ella allí según su declaración debía actuar en nombre de Pedro, de Pedro Sánchez, del presidente del Gobierno", ha apuntado en rueda de prensa este jueves en Mérida el portavoz 'popular', quien entiende que "eso no sólo es un caso de corrupción" y ha pedido que el PSOE en Extremadura aclare la situación.

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"Pedimos explicaciones inmediatas al PSOE de Extremadura y al propio Pedro Sánchez. ¿Qué más tiene que pasar? ¿Qué vamos a tener que conocer más?", se ha preguntado el portavoz del PP regional, quien entiende que "los extremeños merecen saber si el entorno del PSOE se intentó convertir a Extremadura en un laboratorio de guerra contra la oposición y sobre todo contra la sociedad", y ha pedido finalmente la convocatoria de elecciones generales en España.

EXPLICACIONES ORGÁNICAS

Así, ha considerado que el PSOE de Extremadura "tiene que dar explicaciones a través de su secretario general, a través de todos los órganos orgánicos que lo representan".

"En este caso hay una marca, hay un proyecto político, hay en este caso el PSOE y son ellos de manera orgánica quienes tienen que responder. Yo creo que todos los extremeños estamos expectantes y estamos deseando saber cuáles son las explicaciones que tienen que darnos el PSOE de Extremadura", ha insistido.

Sobre si cree que es el PSOE de Extremadura el que tiene que dar explicaciones o más bien el partido a nivel nacional, Núñez ha reconocido que en el PP están "desconcertados" y que "desde aquí a los extremeños se les tiene que dar explicaciones precisamente quiénes tienen y ostentan y representan a los socialistas en la región".

"No sabemos qué va a salir mañana o qué va a salir dentro de un rato, desde luego desde aquí creemos que tienen que ser los de aquí los que den las razones y las explicaciones adecuadas a los extremeños", ha insistido.

Sobre si cree el PP que de alguna manera el PSOE de Extremadura podría estar implicado o ser conocedor de lo que presuntamente estaba pasando, Núñez ha reiterado que en su partido están "expectantes" para "conocer más detalles". "Creemos que todas y cada una de las hojas de las páginas que están marcando toda esta trama no sabemos a dónde nos va llegar y precisamente así es lo que no sabemos", ha dicho.

"Yo estoy expectante en saber, en conocer, porque todos y cada una de las hojas, todos y cada uno de los folios que estamos conociendo en esta materia es mucho. Al final vamos a tener que hacer una evaluación para que haya una gran reforestación en España para poder conseguir folios necesarios para toda esta trama", ha insistido.

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EuropaPress

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