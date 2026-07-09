Espana agencias

El PP exige a Sánchez que dimita tras apuntar la UCO a su exjefe de gabinete: "Es el centro de todas las tramas"

Guardar
Google icon
Imagen 64FFNOHFDZBM3LHQVP6SCRY6DY

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha exigido de nuevo este jueves al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que asuma "responsabilidades políticas de inmediato" y "dimita", después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil apunte a su exjefe de gabinete. "No es que Sánchez no sepa nada, sino que es el centro de todas las tramas", ha enfatizado.

En concreto, un informe de la UCO señala que la contratación de la exmilitante socialista Leire Díez en Correos se realizó "a través, aparentemente", de Juan Manuel Serrano, que fue presidente de la empresa pública y jefe de gabinete del presidente del Gobierno, en lo que resultó una contratación "estratégica" para la presunta trama de irregularidades con contratos públicos.

PUBLICIDAD

En un vídeo grabado enviado a los medios, Gamarra ha afirmado que "no hay semana sin nuevo informe sobre las cloacas sanchistas" y ha añadido que el de hoy "es terrible" porque recoge "más evidencias que acreditan que todo se montó desde Ferraz".

"Cada nuevo informe de la UCO lo que desmonta es aún más la pantomima del presidente del Gobierno, el que iba a poner en el altar a quienes le ayudasen. Y el informe de hoy apunta directamente a quien fuera jefe de gabinete del propio Sánchez, un amigo personal y uno de sus máximos colaboradores que le auparon a Moncloa", ha manifestado.

PUBLICIDAD

Gamarra ha recalcado que la UCO está señalando a Juan Manuel Serrano "por su presunta participación tanto en el amaño de contrataciones en Correos como en la cloaca socialista de Leire y Cerdán". Según ha añadido, "existen indicios de contratos fraudulentos en una empresa pública como es Correos".

Es más, ha destacado que "la contratación de Leire en Correos estaba preparada de antemano hasta el punto de adaptar el perfil del puesto a su propio currículo". "Un perfil a medida para la fontanera en un Gobierno hecho a medida para la corrupción. Un contrato a medida con el que con fondos públicos habríamos pagado las andanzas de Leire como fontanera", ha afirmado, para exclamar con ironía si "quien sabe si ésta es una nueva razón para que el PSOE no presente una querella contra Leire".

CREE QUE SE USO DINERO PÚBLICO PARA "FINANCIAR LA CLOACA SANCHISTA"

Gamarra ha preguntado si se "se utilizó dinero de todos los españoles para financiar la cloaca sanchista" "¿Se ha estado utilizando dinero público para atacar al Estado? Y con la contratación de Leire desde Correos todo apunta a que sí", ha afirmado.

A su entender, la sede del PSOE es "el epicentro de la corrupción", ya que, según ha dicho, "justo dos días después de la famosa carta lacrimógena a la ciudadanía de Pedro Sánchez, tuvo lugar una reunión en Ferraz para orquestar todo con los máximos dirigentes de la Secretaría de Organización", encabezados por Santos Cerdán, que era secretario de Organización del PSOE.

Gamarra ha recalcado que Sánchez es "es el máximo responsable político de toda esta trama de corruptelas infinitas" y por ello debe asumir "responsabilidades de inmediato" porque "todo lo contrario es un insulto a todos los españoles".

"Estamos hablando de su exjefe de gabinete, de su exsecretario de Organización, de la actual gerente del PSOE, de un secretario de Estado de su gobierno y hasta de su director de Comunicación. Cuanto más sanchistas, más corruptos. Cuanto más cerca están de él, más se corrompen", ha enfatizado.

VE A SÁNCHEZ EN UN "CALLEJÓN SIN SALIDA"

La vicesecretaria del PP ha indicado que Sánchez no puede hacerles creer que no conocía a ninguno de ellos personalmente, como pasó con el exministro José Luis Ábalos y ha sentenciado que el presidente del Gobierno "es el centro de todas las tramas".

Gamarra ha asegurado que la situación "es ya políticamente insostenible" y Pedro Sánchez está en un callejón sin salida" y "acorralado por cientos ya de informes". A su juicio, lo único que le queda por hacer es "dejar de desprestigiar el nombre de España, dimitir y convocar elecciones por toda esta corrupción sistémica".

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 9 julio

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 9 julio

Detenido el presunto autor del doble asesinato en Mijas: apuñaló a su novia y su hija e incendió su vivienda

La Guardia Civil ha localizado y arrestado al sospechoso este jueves

Detenido el presunto autor del doble asesinato en Mijas: apuñaló a su novia y su hija e incendió su vivienda

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 3

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 3 de las 14:00 horas

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 3

Tarifa de la luz en España este viernes

Diariamente se actualiza el precio de la luz y con él las horas concretas en las que el servicio tiene las tarifas más altas y más bajas

Tarifa de la luz en España este viernes

Científicos españoles crean la primera placenta artificial de Europa para fetos extremadamente prematuros

Este proyecto experimental que recrea el ambiente fetal ha logrado mantener con vida durante 21 días a fetos de seis meses de gestación

Científicos españoles crean la primera placenta artificial de Europa para fetos extremadamente prematuros
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Audiencia Nacional abre juicio oral contra el BBVA, su expresidente Francisco González, Villarejo y otros doce acusados por el espionaje del caso Tándem

La Audiencia Nacional abre juicio oral contra el BBVA, su expresidente Francisco González, Villarejo y otros doce acusados por el espionaje del caso Tándem

Los Mossos piden ayuda para identificar el cadáver de una mujer encontrado en el río Segre (Lleida)

Un migrante intenta frenar su expulsión de España a través de la regularización extraordinaria: el juez lo rechaza porque Francia le prohíbe la entrada en el espacio Schengen

Feijóo no es el único que mezcla bajas laborales con absentismo: Rajoy recortó en 2012 el salario de los funcionarios durante su permiso de incapacidad temporal

Antonio Cánovas del Castillo, político e historiador: “Son españoles los que no pueden ser otra cosa”

ECONOMÍA

Primer informe sobre absentismo tras la polémica con Feijóo: España registra más bajas, pero no todas son fraude ni se solucionan recortando sueldos

Primer informe sobre absentismo tras la polémica con Feijóo: España registra más bajas, pero no todas son fraude ni se solucionan recortando sueldos

Esto es lo que dice la Ley de Propiedad Horizontal sobre almacenar objetos en el garaje

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Las bajas laborales se disparan en España: qué hay detrás del enfrentamiento político por el absentismo y quién paga la factura

Las posibilidades de Trump de imponer un bloqueo comercial a España: esto dice la legislación de EEUU y el “bazuca” que puede usar Sánchez

DEPORTES

Marruecos busca la revancha ante Francia con un polémico equipo arbitral, el “bromance” de Hakimi y Mbappé y París blindada

Marruecos busca la revancha ante Francia con un polémico equipo arbitral, el “bromance” de Hakimi y Mbappé y París blindada

El Aynaoui, el intento de tenista que se pasó al fútbol: le secuestraron en su casa para robarle y ahora triunfa con Marruecos en el Mundial

Cuando el fútbol desafía la lógica y las estadísticas: el mito de los penaltis, el resultado de 2-0, el color de la camiseta o el factor campo

Las palabras del padre de Henderson sobre el drama de su hijo con la lesión del brazo: “Se lo destrozó por completo”

Las 5 razones por las que España llega al duelo ante Bélgica como favorita