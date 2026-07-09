El PP anuncia un plan contra el absentismo mientras continúan las críticas a Feijóo

Madrid, 9 jul (EFE).- El Partido Popular ha avanzado este jueves que está preparando un plan contra el absentismo laboral, en una jornada en la que continúan las críticas desde el Gobierno y los sindicatos a su presidente, Alberto Núñez Feijóo, por decir que es "un cáncer que no podemos pagar".

Fuentes del PP han asegurado que el futuro plan contra el absentismo ya se estaba preparando antes de la polémica, y propondrá "incentivos" para "premiar al cumplidor" y combatir el fraude.

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Con ese mismo objetivo de reducir el absentismo, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha instado a abrir un diálogo entre sindicatos, empresas, Gobierno y autonomías sobre las bajas laborales, la incapacidad temporal y el absentismo.

El líder de la patronal ha pedido reflexión y tranquilidad para resolver el problema del absentismo, que a su juicio es el que más preocupa a las empresas, lo que pasa también por mejorar la sanidad para incorporar más psiquiatras y psicólogos para afrontar el aumento de enfermedades mentales.

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Mientras tanto, han continuado las críticas de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, que ha afirmado que las palabras de Feijóo "le inhabilitan para gobernar España".

"Lo que está diciendo Feijóo es que va a acabar con los derechos laborales de España con acuerdo o sin acuerdo", ha criticado Díaz, quien ha asegurado que no le "sorprende nada", ya que conoce "muy bien" a Feijóo. "Es un radical económico, ha gobernado siempre contra los trabajadores", ha añadido.

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También la ministra de Ciencia, Diana Morant, ha cargado contra Feijóo, a quien ha dicho que "para vago (el expresidente valenciano Carlos) Mazón y para absentista Mazón" el día de la dana en Valencia.

Por su parte, el presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, ha advertido de que "existe un riesgo real de involución" y que "es importante" quién gobierna. "¿Cómo puede considerar un cáncer las bajas laborales? No permitiremos estos ataques a la dignidad de los trabajadores", ha dicho.

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Por su parte, el secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha acusado al líder del PP de demonizar a las personas que se ven obligadas a coger una baja y ha considerado que sus palabras expresan "lo que está pensando buena parte de la derecha económica y de la patronal".

En cambio, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido a Feijóo, que "tiene más razón que un santo", aunque ha matizado que no se refería a "una persona que tiene un cáncer", sino a buscar un "equilibrio" porque hay bajas que podrían evitarse.

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Precisamente este jueves el Consejo General de Graduados Sociales y la Fundación Justicia Social han presentado un informe en el que achacan el aumento del absentismo por baja médica -ya estructural, al alcanzar una tasa del 5,5 % sobre el total de afiliados en 2025- al envejecimiento general de la población, la prolongación de la vida laboral y el retraso de la jubilación efectiva.

La incidencia mensual media de las bajas subió a 40,89 procesos por cada mil trabajadores en 2025 y se constituye en el verdadero impulsor del gasto por delante de la duración de las bajas, que disminuyó levemente a 39,29 días de media en el régimen general.

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Los autónomos, al contrario que los asalariados, tienen menos bajas pero casi triplican en duración a las del régimen general (101,83 días de media).

Los Graduados Sociales apuestan por un modelo de reincorporación progresiva que supere la dicotomía de alta o baja absoluta y abogan por una prevención de riesgos con enfoque de edad. EFE

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