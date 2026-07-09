Espana agencias

El juez aplaza al 15 de julio la declaración como testigo de la presidenta del PSOE en el 'caso Leire'

Guardar
Google icon
Imagen RJN23KX25JBWFOWRUCALPB7DJY

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha aplazado al 15 de julio la declaración como testigo de la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, en el marco del 'caso Leire Díez', que investiga una presunta trama para desbaratar causas judiciales que afectan al Gobierno y al PSOE, que habría encabezado el exsecretario de Organización Santos Cerdán y coordinado la exmilitante socialista.

Fuentes jurídicas han confirmado a Europa Press que Pedraz ha pospuesto la declaración de la dirigente del PSOE, que estaba prevista para este viernes, por motivos personales.

PUBLICIDAD

El próximo miércoles también están citados Diego Villafañe y Beatriz López, que formaban parte del equipo de la Fiscalía General del Estado cuando Álvaro García Ortiz la encabezaba y que se reunieron con la exmilitante socialista.

En un informe que forma parte del sumario del 'caso Leire Díez', la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil detalló una conversación de Díez con Narbona a través de WhatsApp el 24 de abril de 2024.

PUBLICIDAD

"Leire habló de 'reconducir' los ataques al presidente, dar 'ayuda cualificada' y dar la vuelta al asunto 'como un calcetín'. En esta misma conversación, Narbona hizo referencia a que estas cuestiones 'se lo habías contado a Santos el otro día'", relataron los agentes.

Tras la publicación hace unos meses de los primeros audios que revelaban reuniones de Leire Díez, Narbona admitió que la conoció "hace mucho tiempo en Santander", donde la exmilitante trabajó para la comunicación del partido en Cantabria, y se desvinculó de cualquier actividad ilícita.

Por otro lado, de acuerdo con fuentes de la Fiscalía, tanto Villafañe como López mantuvieron dos reuniones entre marzo y abril de 2025 con Jacobo Teijelo, el abogado del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, y una mujer presentada como una compañera de su despacho, en referencia a Leire Díez.

El letrado, el exdirigente socialista y la exmilitante están imputados en este caso, que indaga en presuntas maniobras para intentar desestabilizar causas judiciales que afectan al Gobierno.

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Los Mossos piden ayuda para identificar el cadáver de una mujer encontrado en el río Segre (Lleida)

Agentes localizaron el cuerpo el 3 de julio y aún no han logrado identificar a la víctima

Los Mossos piden ayuda para identificar el cadáver de una mujer encontrado en el río Segre (Lleida)

La reina Rania de Jornadia anuncia que será abuela por tercera vez: su hija Imán espera su segundo hijo junto al venezolano Jameel Thermiotis

La monarquía hachemita ha anunciado que en los próximos meses darán la bienvenida al segundo hijo de la princesa Imán

La reina Rania de Jornadia anuncia que será abuela por tercera vez: su hija Imán espera su segundo hijo junto al venezolano Jameel Thermiotis

El breve romance español que vivió Bonnie Tyler con el cómico Paco Collado: “Hubo mucha química y desde los postres me estaba haciendo ojitos”

La relación se extendió durante un año por teléfono a pesar de que el humorista no hablaba inglés ni la cantante español

El breve romance español que vivió Bonnie Tyler con el cómico Paco Collado: “Hubo mucha química y desde los postres me estaba haciendo ojitos”

La Alhambra indemniza con dos millones de euros a una joven de 18 años que quedó parapléjica tras la caída de una rama arrastrada por el viento en 2023

El organismo ha implantado un protocolo para clausurar zonas del recinto durante episodios de viento fuerte y ha intensificado la supervisión con nuevas tecnologías

La Alhambra indemniza con dos millones de euros a una joven de 18 años que quedó parapléjica tras la caída de una rama arrastrada por el viento en 2023

Los salmorejos de súper son saludables, pero no siempre baratos, según la OCU: “El brik es la opción más asequible, y los de marca blanca son incluso mejores”

Un análisis de 30 salmorejos refrigerados realizado por la OCU destaca el buen aporte nutricional de este tipo de preparados, y elige los dos mejores disponibles en el supermercado

Los salmorejos de súper son saludables, pero no siempre baratos, según la OCU: “El brik es la opción más asequible, y los de marca blanca son incluso mejores”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un migrante intenta frenar su expulsión de España a través de la regularización extraordinaria: el juez lo rechaza porque Francia le prohíbe la entrada en el espacio Schengen

Un migrante intenta frenar su expulsión de España a través de la regularización extraordinaria: el juez lo rechaza porque Francia le prohíbe la entrada en el espacio Schengen

Feijóo no es el único que mezcla bajas laborales con absentismo: Rajoy recortó en 2012 el salario de los funcionarios durante su permiso de incapacidad temporal

Antonio Cánovas del Castillo, político e historiador: “Son españoles los que no pueden ser otra cosa”

Cuatro fiscalías investigan a dos empresas de EEUU por extorsionar al nieto de un embajador español e intentar quedarse con su empresa de 12.000 antenas de telefonía

Begoña Gómez ya tiene su pasaporte: el juez de guardia autoriza su viaje a Londres para la graduación de su hija

ECONOMÍA

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Las bajas laborales se disparan en España: qué hay detrás del enfrentamiento político por el absentismo y quién paga la factura

Las posibilidades de Trump de imponer un bloqueo comercial a España: esto dice la legislación de EEUU y el “bazuca” que puede usar Sánchez

Juanma Lorente, abogado: “No se pueden empezar las vacaciones un viernes”

El absentismo laboral, en cifras: de los 22,3 millones de trabajadores que hay en España, 363.000 faltan cada día sin baja médica

DEPORTES

Marruecos busca la revancha ante Francia con un polémico equipo arbitral, el “bromance” de Hakimi y Mbappé y París blindada

Marruecos busca la revancha ante Francia con un polémico equipo arbitral, el “bromance” de Hakimi y Mbappé y París blindada

El Aynaoui, el intento de tenista que se pasó al fútbol: le secuestraron en su casa para robarle y ahora triunfa con Marruecos en el Mundial

Cuando el fútbol desafía la lógica y las estadísticas: el mito de los penaltis, el resultado de 2-0, el color de la camiseta o el factor campo

Las palabras del padre de Henderson sobre el drama de su hijo con la lesión del brazo: “Se lo destrozó por completo”

Las 5 razones por las que España llega al duelo ante Bélgica como favorita