El día 29 del Mundial, en 5 claves

Redacción deportes, 9 jul (EFE).-

1 – Mbappé, Olise y Francia, contra Hakimi, Ounahi y Marruecos

La reedición de una de las semifinales del Mundial 2022 abre este jueves la acción de los cuartos de final en 2026, con ocho partidos ya sólo en total para saber el campeón del mundo y el resto de posiciones. El primer choque enfrenta a Francia, Kylian Mbappé o Michael Olise contra la competitiva Marruecos, liderada por Achraf Hakimi y Azzedine Ounahi, con la seria duda de Ismael Saibari. Es un gran encuentro, en el que se espera una presión de ambos conjuntos, con el gusto por atacar y con la pegada que tiene el conjunto francés. “Es un excelente equipo, con grandes individualidades y tenemos que dar nuestra mejor versión”, advirtió Didier Deschamps, seleccionador de Francia, en la víspera del choque en Boston.

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2 – El reinicio de la pugna entre Messi, Mbappé, Haaland y Kane

Los cuartos de final reactivan la competencia por ser el máximo goleador del torneo entre el argentino Lionel Messi, con ocho tantos; el francés Kylian Mbappé y el noruego Erling Haaland, con siete cada uno; y el inglés Harry Kane, con seis. Pero también hay un duelo entre Messi y Mbappé por ser el máximo anotador de la historia de los Mundiales. Por ahora manda el atacante de la Albiceleste, con 21 dianas, por 19 del atacante francés.

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3 – El apoyo a Pedri

Pedri González está en el foco. Su inspiración no ha sido tan alta como acostumbra. Ni contra Austria ni contra Portugal. Pero no hay ninguna duda entre sus compañeros en la selección española. Rumbo al choque de cuartos de final ante Bélgica, en el que Pedri será titular sí o sí, así lo remarca Dani Olmo: “Es un espectáculo verlo cada día entrenar y jugar. ¿Le falta dar ese pasito adelante? Yo cada vez que lo veo es a un nivel espectacular y nos da mucho tanto con balón como sin él dentro del campo. Saber como compañero que está Pedri jugando te da un plus. Va a seguir demostrando que es un jugador indispensable para nosotros”.

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4 – El comienzo de la era Rafa Márquez en México

La Federación Mexicana de Fútbol confirmó la elección de Rafael Márquez, exjugador del Barcelona, como el nuevo seleccionador de México en sustitución de Javier Aguirre. Ya estaba acordado desde agosto de 2024 el relevo del ‘Vasco’ para dar paso a Márquez, que dirigirá el destino de su equipo nacional hacia el Mundial 2030, tras la eliminación en los octavos de final de esta edición ante Inglaterra (2-3).

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5 – Los cambios de ciclos en el Mundial

Hasta 12 de las 48 selecciones cambian de entrenador al término del Mundial 2026. El último fue Zlatko Dalic, que no seguirá en Croacia, pero antes han sido otros once: Sabri Lamouchi, con Túnez; Steve Clarke, con Escocia; Miroslav Koubek, con República Checa; Hong Myung-bo, con Corea del Sur; Marcelo Bielsa, con Uruguay; Sebastián Beccacece, con Ecuador; Ronald Koeman, con Países Bajos; Julian Nagelsmann, con Alemania; Javier Aguirre, con México; Carlos Queiroz, con Ghana; y Roberto Martínez, con Portugal. A ellos se sumará, al menos, uno más: Didier Deschamps, que cerrará su camino al frente de Francia, a la que hizo campeona del mundo en 2018, al término del torneo. EFE

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