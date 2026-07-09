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El CV Guaguas se refuerza con el central iraní Alireza Farahani

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Las Palmas de Gran Canaria, 9 jul (EFE).- El Club Voleibol Guaguas continúa reforzando su plantilla con vistas a la próxima temporada con la incorporación del central iraní Alireza Farahani, un jugador de 2,06 metros de altura que completa el cuarteto de centrales.

Con su llegada, el internacional se convierte en el segundo jugador asiático que vestirá la camiseta del conjunto grancanario y refuerza el centro de la red tras la salida de Hélder Spencer y Jean Pascal Diedhiou.

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Farahani aseguró sentirse "muy honrado" por formar parte de una entidad con el prestigio del Guaguas, un club "que tiene muchos aficionados" y una extensa trayectoria en el voleibol europeo.

El central iraní, conocido en su país con el apodo de 'El León' "por la intensidad y agresividad que transmite sobre la pista", destacó que la posibilidad de disputar la Liga de Campeones CEV es "una experiencia que considera muy importante para cualquier jugador".

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Como central, tiene claro que puede aportar al equipo bloqueos y esfuerzo para conseguir los objetivos del Club Voleibol Guaguas.

El iraní se definió como un jugador con "un físico explosivo y una gran capacidad de salto", cualidades que le han permitido convertirse en "uno de los mejores bloqueadores de su país".

Alireza Farahani se convierte en el sexto fichaje del conjunto amarillo tras las llegadas de Paquillo Fernández, Miki Fornés, Xavier Folguera y Mikko Räsänen. Además, el club había fichado al venezolano Willner Rivas, quien recientemente falleció en los devastadores terremotos en Venezuela.

Por su parte, se han registrado las salidas del cubano Osmany Juantorena, Hélder Spencer, Jean Pascal Diedhiou, Dobromir Dimitrov, Augusto Colito y Ezequiel Pérez, así como las renovaciones para la próxima campaña de Jorge Almansa, Unai Larrañaga y Elio Montesdeoca.

Asimismo, desde el club también informan de que Nico Bruno, Io De Amo, Martín Ramos, Walla Souza y Tomas Rousseaux mantienen en vigor su contrato con el Guaguas. EFE

phd/cda/cmm

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