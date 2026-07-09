El Betis trabaja ya en Alemania con Facundo Bernal y a la espera de Fran García y Antony

Sevilla, 9 jul (EFE).- El Betis completó este jueves su primer entrenamiento en su concentración de diez días en la localidad alemana de Harsewinkel, en la región de Westfalia Oriental-Lippe, donde se estrenó el medio uruguayo Facundo Bernal, su primer fichaje, y a la espera de la llegada de Fran García, el segundo, y del extremo brasileño Antony.

La plantilla del chileno Manuel Pellegrini se ejercitó en una sesión en la que Bernal, fichado hasta 2031 al Fluminense brasileño, trabajó por primera vez con sus compañeros, mientras que probablemente este viernes se incorporen el wzurdo Fran García, traspasado por el Real Madrid, y Antony dos Santos, con permiso para resolver asuntos personales.

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En el caso del lateral manchego, que ha firmado un contrato por cuatro temporadas, hasta junio de 2030, pasó el miércoles el reconocimiento médico antes de anunciarse su fichaje y previsiblemente llegará en las próximas horas a la concentración del conjunto verdiblanco en tierras germanas, al igual que Antony, una de las máximas figuras del Betis.

Pellegrini se ha llevado a veintiocho futbolistas a la concentración en Harsewinkel, cerca de la ciudad germana de Bielefeld, donde el conjunto verdiblanco estará hasta el próximo 18 de julio y jugará ese último día un partido amistoso frente al Sportfreunde Lotte, equipo de la Regionalliga West, la cuarta división del fútbol alemán.

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Serán treinta jugadores cuando Fran García y Antony se incorporen a la estancia en Alemania, en la que es baja el extremo marroquí Ez Abde, quien tiene unos días más de permiso tras su participación en los entrenamientos de Marruecos previos al Mundial de México, Estados Unidos y Canadá, que finalmente no pudo jugar por lesión.

Tampoco están en esta concentración el centrocampista Álvaro Fidalgo y el delantero Cucho Hernández, que han iniciado sus vacaciones tras la eliminación de sus respectivas selecciones, México y Colombia, de la cita mundialista en Norteamérica, en la que continúa el mediapunta internacional argentino Giovani Lo Celso.

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Sí han regresado de sus respectivas cesiones en el Granada, Levante y Valladolid el delantero uruguayo Gonzalo Petit, el mediapunta Iker Losada y el portero portugués Guilherme Fernandes, sobre quienes Pellegrini tendrá la última palabra en pretemporada sobre su continuidad.

Además de Guilherme, el técnico chileno incluyó en su convocatoria a canteranos como Masque, Emmanuel, De Roa, Gnangoro, Corralejo, Rica, Borja Alonso, Rodrigo Marina, Sosu y Pablo García.

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Los concentrados del Betis en Alemania son por Pau López, Valles, Guilherme, Masque, Bellerín, Ángel Ortiz, Natan, Bartra, Llorente, Valentín, Junior, Emmanuel, De Roa, Gnangoro, Facundo Bernal, Fornals, Marc Roca, Isco, Corralejo, Rica, Losada, Deossa, Gonzalo Petit, Borja Alonso, Rodrigo Marina, Sosu, Riquelme y Pablo García. EFE