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Canarias trabaja en acciones sanitarias y sociales para los afectados por el doble terremoto en Venezuela

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El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emigración, trabaja ya en acciones sanitarias y sociales para los afectados por el doble terremoto registrado en Venezuela.

En este marco, el director general de Emigración del Gobierno de Canarias, José Téllez, se ha reunido en la tarde de este miércoles con representantes de las 22 entidades canarias en el país venezolano, junto con la Delegación del Gobierno de Canarias en Venezuela, que están prestando apoyo, especialmente en las zonas más afectadas, como Caracas y La Guaira.

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En esta última reunión de seguimiento, según ha informado el Gobierno canario en nota de prensa, Téllez ha explicado las medidas aprobadas en el último Consejo de Gobierno, que contemplan una modificación presupuestaria de hasta 1,8 millones de euros para reforzar la respuesta del Ejecutivo autonómico ante la situación de emergencia.

Así, con motivo de esta respuesta urgente, se está distribuyendo agua entre las personas afectadas previamente identificadas como prioritarias, mientras que desde la Delegación del Gobierno de Canarias se preparan lotes de medicamentos para los ciudadanos con necesidades sanitarias en La Guaira, estando previsto que su reparto comience en los próximos días.

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También se está trabajando, tanto desde la Delegación del Gobierno como desde la Unión Canaria, en la incorporación de un servicio de atención psicológica destinado a los afectados que lo requieran.

En la reunión se ha abordado, además, la organización, por parte de Fedecanarias, de unas jornadas médicas en La Guaira, dirigidas a las zonas más alejadas donde residen tanto ciudadanos canarios como sus descendientes, muchos de ellos con dificultades de movilidad.

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