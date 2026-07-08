Un Mundial de regresos, promesas incumplidas, sorpresas y mucho color

Luis Alejandro Amaya E.

Redacción Deportes, 8 jul (EFE).- El Mundial de 2026 entra en fase de cuartos de final y desde su inauguración, el 11 de junio, ha acumulado récords, anécdotas y acontecimientos comparables con ediciones anteriores.

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A medida que se acerca la final del próximo 19 de julio en Nueva York, el libro de memorias del evento desarrollado en Norteamérica (principalmente en Estados Unidos) va comenzando a llenarse de apuntes en medio de esa enorme recopilación que viene escribiéndose desde Uruguay’30.

La edición 23 del Mundial marcó el regreso de varias selecciones volvieron. Algunas incluso después de décadas. Pero la mayoría no logró avanzar mucho desde la fase de grupos.

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Haití y la República Democrática del Congo (antigua Zaire) no aparecían desde la edición de Alemania’74.

A los haitianos les tocó un Grupo C en el que quedaron de últimos contra Brasil, Marruecos y Escocia. La suerte de los congoleses fue un tanto diferente ya que se situaron terceros del grupo K y, con sus cuatro puntos, accedieron a los dieciseisavos de final como uno de los ocho mejores terceros.

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Allí, el equipo de la RDC y su hincha insigne ‘Lumumba Vea’ le dieron trabajo a Inglaterra, que tuvo que apelar a la fuerza goleadora de Harry Kane para vencerlos de remontada por 1-2.

Debieron pasar cuarenta años para ver de nuevo a una selección iraquí en mundiales, pero Francia, Noruega y Senegal le anotaron doce goles y no le permitieron sumar puntos.

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A los noruegos no se los veía en los mundiales desde Francia’98.

Volvieron 28 años después y, de la mano del ‘Androide’ Erling Haaland, protagonizan la mejor campaña en sus 4 participaciones.

Su hinchada se ha convertido en tendencia por animar al ritmo del remo vikingo.

La voz noruega “ro” (“remar”) seguida de la respectiva acción ha sido la sensación en los estadios en los que han jugado los pupilos de Stale Solbakken.

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Francia’98 también fue la última vez que habíamos visto a la Tartan Army en mundiales, pero sus hinchas se han refugiado en una canción del grupo de pop rock Del Amitri para expresar sus ilusiones o expiar sus frustraciones.

“Don’t come home too soon”, que se traduce como “no vuelvas a casa demasiado pronto” y es el título de esa particular tonada, no pudo cumplir a rajatabala la selección escocesa.

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Los orientados por Steve Clarke ilusionaron a los suyos con una victoria por 0-1 sobre Haití, pero sendas derrotas ante Marruecos (0-1) y Brasil 0-3 dejaron a los de la Cruz de San Andrés con unas endebles opciones de clasificarse como uno de los mejores terceros que finalmente se desvanecieron.

Regresaron a casa, y muy temprano.

Cabo Verde, el pequeño archipiélago en el noroccidente de África de apenas más de 524.000 habitantes no olvidará tan fácilmente este verano norteamericano en el que, en fase de grupos, la selección orientada por Pedro Leitao Brito ‘Bubista’, le plantó cara a España con un 0-0, a Uruguay con un 2-2 y cerró su participación en el grupo H con otro empate 0-0 con Arabia Saudí.

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Estos resultados dieron a los Tiburones Azules el segundo lugar con 3 puntos, por encima de Uruguay, que se fue del Mundial con 2.

En dieciseisavos de final, los caboverdianos, con su ya muy famoso arquero Josimar Évora Dias ‘Vozinha’, le hicieron sudar la gota muy gorda a Argentina, que tuvo que emplearse a fondo para eliminarlos con un 3-2 en tiempo suplementario.

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A otros no les fue tan bien. Curazao se despidió con un punto (un 0-0 contra Ecuador en el grupo E), pero el que haya estado en boca del mundo futbolero le sirvió como estrategia de turismo a este territorio de ultramar del Reino de los Países Bajos.

Jordania, que se clasificó tras una victoria 3-0 contra Omán el 5 de junio de 2025 (en plena festividad del Eid al-Adha o del Sacrificio para los musulmanes), y Uzbekistán se fueron sin puntos.

Si Mundiales como el de Corea-Japón 2002 se hicieron célebres por cortes de cabello radicales (quién podría olvidar el triángulo casi frontal del brasileño Ronaldo o el estilo mohicano del estadounidense Clint Mathis y del turco Umit Davala), este de 2026 nos exhibe una amplia gama de estilos.

Desde la frondosa cabellera del español Marc Cucurella hasta el estilo siempre elegante y sobrio de Cristiano Ronaldo o el técnico de Brasil, Carlo Ancelotti, pasando por una onda más Generación Z como la del inglés Anthony Gordon.

Pero si la idea es no tener ni un pelo (o tenerlo muy a ras del cuero cabelludo), el modelo a seguir puede ser la cabeza “más brillante” de los noruegos: Stale Solbakken. EFE

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