Page pide una Conferencia de Presidentes para hablar de financiación autonómica

Albacete, 8 jul (EFE).- El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha pedido al Gobierno central la convocatoria de una Conferencia de Presidentes para abordar el nuevo modelo de financiación autonómica "antes de avanzar" en la propuesta que "es el resultado del chantaje de los independentistas" y, además, ha planteado que se aprueben primero los Presupuestos Generales del Estado.

García-Page, que este miércoles ha inaugurado el Centro de Referencia de Alzheimer y otras demencias de Albacete, ha considerado que dicha reunión de la Conferencia de Presidentes se debería mantener "por respeto a las autonomías" y para que los presidente autonómicos puedan "discutir" el modelo propuesto "a la cara".

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De este modo, ha reclamado "un diálogo de verdad para poder hablar en serio", pues ha opinado que "no puede ser" que todas las comunidades estén en contra "menos justamente aquellos que lo que quieren son privilegios para sí mismos".

"Eso es tan evidente, es tan de libro, es tan de perogrullo que sonroja decirlo y decirlo además desde un planteamiento progresista", ha lamentado el presidente castellanomanchego, que ha admitido que le "duele especialmente" que desde "presuntos planteamientos progresistas se quiera pisotear más que nunca el principio de igualdad".

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Por otro lado, también ha instado a que primero se aprueben los Presupuestos Generales del Estado y, a continuación, se aborde la financiación autonómica.

"Me importa que no se avance más en el atropello a la igualdad que significa esta propuesta si no hay un presupuesto general del Estado aprobado", ha señalado García-Page, que ha reiterado: "Que primero vaya el presupuesto para que sepamos realmente si estamos hablando de verdad o de broma, si estamos hablando de algo serio o de fuegos de artificio".

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El objetivo de que primero se aprueben las cuentas generales, según García-Page, es que el Gobierno "deje claro que para hablar de la financiación de la sanidad y de la educación" no se somete "al mercado chantajista de la negociación de los independentistas en el presupuesto".

De hecho, ha advertido de que si no se separa la negociación de la financiación autonómica de la aprobación de los PGE "lo que va a terminar pensando todo el mundo en España es que la igualdad de todos se somete al mercado para intentar sacar unos presupuestos".

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En general, ha subrayado que Castilla-La Mancha solo va a aceptar un modelo de financiación autonómica que "esté pensado para la igualdad y que impida todo tipo de privilegios" y ha denunciado que es "un insulto a las comunidades autónomas" el retraso de doce años en el nuevo modelo.

En cualquier caso, ha pedido "no caer en la trampa del negocio de las armas de Trump" y proteger los grandes servicios públicos, pues ha señalado que aunque hay que gastar en defensa porque "la inseguridad es mucho más cara", ha advertido de que el propósito del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es que el gasto armamentístico se realice en empresas estadounidenses. EFE

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