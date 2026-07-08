Muere un hombre mientras se bañaba en la playa de Cabeceira (Pontevedra)

Madrid, 8 jul (EFE).- Un hombre ha muerto este miércoles por la tarde cuando se bañaba en la playa de Cabeceira, situada en el municipio de Poio (Pontevedra), ha informado el 112 de Galicia.

Según las primeras hipótesis que baraja la Guardia Civil, el hombre, del que no han trascendido más datos, habría fallecido debido a una indisposición que sintió cuando se encontraba dentro del agua.

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El 112 ha recibido una llamada de un particular a las 20:10 horas alertando de que estaban sacando el cuerpo del agua y estaban tratando de reanimarlo.

Para atender la incidencia fueron movilizados profesionales sanitarios del Servicio Gallego de Urgencias Sanitarias-061, agentes de la Benemérita y la Policía Local, así como personal de Salvamento Marítimo, Servicio Gallego de Guardacostas, miembros del Servicio de Emergencias Sanxenxo y personal del Grupo Voluntario de Protección Civil local.

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En el lugar de los hechos y, a pesar de los intentos por reanimar al hombre, solo se ha podido confirmar su muerte, la cual está investigando el Instituto Armado. EFE