Espana agencias

Montero critica a Feijóo por "comparar las bajas laborales con una enfermedad como el cáncer": "Es, como poco, inhumano"

Guardar
Google icon
Imagen MNWSY2JTMJHKPDMEGZAWT3RZNE

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha criticado este miércoles al presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, por "comparar las bajas laborales con una enfermedad como el cáncer y defender que quienes están enfermos cobren menos".

"Es como poco inhumano", ha comentado la líder socialista en un apunte en su cuenta en la red social 'X' en la que también se ha preguntado si con esas declaraciones de Feijóo "se puede tener menos sensibilidad".

PUBLICIDAD

María Jesús Montero ha realizado estos comentarios al hilo de unas declaraciones que el presidente del PP realizó este pasado martes en un encuentro con el Círculo de Empresarios Vascos, donde Feijóo defendió la importancia, a su juicio, de abordar el "sorprendente" absentismo laboral.

"Que casi 1.200.000 personas no acudan a trabajar todos los días es algo que España no se puede permitir y Euskadi tampoco", señaló el líder 'popular', quien opinó que se debe, "con o sin acuerdo, sentar a la patronal y a los sindicatos y tomar una decisión con el absentismo", que es "un cáncer que no podemos pagar".

PUBLICIDAD

La también exministra de Hacienda, María Jesús Montero ha replicado a Feijóo que, "con sus palabras, demuestra un desapego total por las personas que padecen" cáncer "u otras patologías, que les imposibilitan llevar su vida con normalidad".

"Es evidente que ya no tiene complejos y (Feijóo) muestra su auténtico ideario ultra que va más allá aún de la prioridad nacional", ha zanjado la secretaria general del PSOE-A su comentario en respuesta al líder nacional del PP.

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Gobierno anuncia la construcción de un nuevo tren entre el aeropuerto de Sevilla y la estación de Santa Justa

El proyecto se ha publicado este miércoles en el BOE, con una inversión de 300 millones de euros

El Gobierno anuncia la construcción de un nuevo tren entre el aeropuerto de Sevilla y la estación de Santa Justa

El príncipe Sverre Magnus de Noruega, víctima de suplantación de identidad con Haaland como protagonista: una cuenta falsa, miles de seguidores y un comunicado oficial

En medio del Mundial 2026, alguien ha logrado hacerse pasar por el hijo menor de Haakon y Mette-Marit

El príncipe Sverre Magnus de Noruega, víctima de suplantación de identidad con Haaland como protagonista: una cuenta falsa, miles de seguidores y un comunicado oficial

La Policía encuentra un caimán en una casa del barrio de Los Pajaritos de Sevilla durante una operación antidroga

El Seprona ha gestionado su traslado a un centro de rescate y rehabilitación de fauna salvaje de la provincia

La Policía encuentra un caimán en una casa del barrio de Los Pajaritos de Sevilla durante una operación antidroga

Una nueva prueba detecta el cáncer de boca en menos de una hora: podría evitar hasta el 90% de las biopsias quirúrgicas

El proceso completo tarda menos de una hora y el costo estimado de los materiales es inferior a diez euros por paciente

Una nueva prueba detecta el cáncer de boca en menos de una hora: podría evitar hasta el 90% de las biopsias quirúrgicas

Posible caso de violencia machista en Mijas (Málaga): encuentran el cuerpo de dos mujeres tras un incendio en su vivienda

Los agentes no descartan ninguna hipótesis por el momento

Posible caso de violencia machista en Mijas (Málaga): encuentran el cuerpo de dos mujeres tras un incendio en su vivienda
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Multas de hasta 3.000 euros por tener cámaras de vigilancia estas vacaciones: cómo instalarlas de forma legal y evitar problemas

Multas de hasta 3.000 euros por tener cámaras de vigilancia estas vacaciones: cómo instalarlas de forma legal y evitar problemas

Eran de uno de los señores de la guerra de Libia y ahora son de la Hacienda española: Vigilancia Aduanera utilizará dos patrulleras incautadas a mercenarios para luchar contra el narco

¿Flota de autobuses “100% accesible”? Las multas en la Comunidad de Madrid han subido un 50% en 5 años y las empresas ya han tenido que pagar un millón de euros

La ley de nietos desborda a Exteriores con “60 toneladas de documentos”: habrá beneficiados que no obtendrán la nacionalidad española antes de morir

Marine Le Pen confirma su candidatura a las elecciones presidenciales de 2027 pese a tener que llevar un brazalete electrónico

ECONOMÍA

La ciudad más barata para vivir como jubilado: alquileres desde 300 euros, patrimonio histórico y calidad de vida

La ciudad más barata para vivir como jubilado: alquileres desde 300 euros, patrimonio histórico y calidad de vida

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Comprar una vivienda en solitario ‘cuesta’ más: los bancos exigen más ahorro que a las parejas, más requisitos y hasta un aval

Cataluña debate restringir la compra de vivienda para especular con la amenaza de propietarios, PP y Junts de judicializar la ley

El Supremo frena la pensión de jubilación de una mujer que quiso computar sus meses de servicio en la Sección Femenina de la Falange como años cotizados

DEPORTES

Suiza rompe un maleficio de 72 años y cita a la campeona Argentina en cuartos de final del Mundial 2026

Suiza rompe un maleficio de 72 años y cita a la campeona Argentina en cuartos de final del Mundial 2026

Suiza vence a Colombia en los penaltis y se cita con Argentina en los cuartos de final del Mundial 2026: el resumen, en vídeo

El Rodri de la Eurocopa 2024 está de vuelta: el capitán de la selección española recupera su mejor versión ante Portugal y los datos lo confirman

Argentina se levanta de la lona para tumbar a Egipto y sellar el pase a cuartos del Mundial gracias a Messi, Enzo y Romero: los goles del partido, en vídeo

Marruecos vuelve a la carga contra Lamine Yamal: “No conozco a ningún español que se llame Jamel”