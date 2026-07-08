Marcos Alonso: "Claudio es un pilar fundamental en el Celta"

Vigo, 8 jul (EFE).- El defensa Marcos Alonso afirmó este miércoles, tras firmar su nuevo contrato con el Celta, que Claudio Giráldez es “un pilar fundamental” en el equipo celeste.

“Claudio tiene gran parte del éxito de estos dos últimos años. Me imagino que él tendrá ganas de seguir creciendo, y yo intentaré ayudarle en todo lo que pueda”, manifestó el exfutbolista de Real Madrid, Chelsea y FC Barcelona, entre otros.

PUBLICIDAD

Pese a que su equipo viene de conseguir por segundo año consecutivo el billete para la Liga Europa, Marcos Alonso dejó claro que “el primer” y “principal” objetivo del Celta debe ser “la permanencia” en LaLiga.

“No hay que fijarse metas altas, simplemente querer crecer y demostrarlo en el campo. Con esos ingredientes somos capaces de hacer cosas bonitas como ya hemos demostrado en estos últimos años”, apuntó.

PUBLICIDAD

El madrileño, que renovó por dos temporadas más, dijo estar “muy contento” por continuar en Balaídos, donde siente “el cariño” tanto de aficionados como de compañeros.

“El cariño y la experiencia de estos dos años tan bonitos han sido dos de las razones para seguir. Estoy con ganas de más, de seguir creciendo”, concluyó. EFE

PUBLICIDAD

dmg/arh