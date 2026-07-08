La reina Sofía comprueba sobre el terreno los trabajos de recuperación ambiental en O Courel y Rubiá tras los incendios

La reina Sofía ha visitado este miércoles los municipios de Rubiá (Ourense) y Folgoso do Courel (Lugo) para conocer sobre el terreno los trabajos de recuperación ambiental tras los incendios del pasado verano, que calcinaron 118.966 hectáreas en Galicia, según cifras de la Consellería do Medio Rural.

Acompañada por la conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, la reina Sofía ha iniciado su recorrido en el municipio ourensano, donde ha conocido, en el Parque Natural Serra da Enciña da Lastra, una alvariza tradicional afectada y que será recuperada.

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El objetivo de la actuación es, según ha indicado la Xunta, rehabilitar la estructura para posterioremnte instalar colmenas activas y, con ello, promover la actividad apícola local y favorecer la restauración florística del entorno.

Tras ello, la comitiva se desplazó hasta O Vilar, en Folgoso do Courel, donde se localiza un castañar emblemático con ejemplares centenarioas que también fueron alcanzados por el incendio. Para la restauración, crearán una masa mixta de frondosas en los alrededores de la aldea de O Vilar.

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Esta actuación tiene un objetivo doble, al restaurar un hábitat típico de la zona y recuperar paisajísticamente el entrono más próximo al lugar, protegiendo al mismo tiempo el núcleo de población ante posibles incendios con la creación de una franja contigua de vegetación menos inflamable.

Los trabajos se realizarán en el marco de una colaboración entre la Xunta y la Fundación Reina Sofía y que cuenta con una inversión de más de 170.000 euros. El proyecto ya está redactado y será la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático la que se ocupe de la ejecución. Así, la previsión es iniciar los trabajos, con una duración de cuatro meses cada uno, en el mes de julio para que estén finalizados antes de que acabe el año.

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Al acto han asistido el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco; el alcalde de Rubiá, Elías Rodríguez; y la alcaldesa de Folgoso do Courel, Dolores Castro; entre otros.