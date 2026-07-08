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La duda de De Bruyne

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Iñaki Dufour

Redacción deportes, 8 jul (EFE).- Sentado en la nevera portátil, fuera del banquillo, Kevin de Bruyne no disputó ningún minuto en los octavos de final ganados por Bélgica frente a Estados Unidos (1-4), por unas molestias físicas por las que no estaba al cien por cien, y es la duda del equipo de Rudi García para enfrentarse este viernes a España en cuartos del Mundial 2026 en Atlanta.

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Leyenda absoluta de la selección belga, titular irrebatible para su entrenador en cada uno de los primeros cuatro partidos contra Egipto, Irán, Nueva Zelanda y Senegal, por ese orden, en el último de ellos fue cambiado con un 2-0 en contra, al borde de la eliminación, con aún más de media hora por delante, igual que Jeremy Doku, también con un rendimiento por debajo de las expectativas hasta ahora en el Mundial 2026.

Unas molestias físicas lo apartaron del siguiente choque contra Estados Unidos. “Tenemos tres jugadores que quizá no estarán disponibles. No lo sabemos aún, no han entrenado en los últimos días y la sesión de hoy (por el pasado domingo) es importante. Necesitamos que los jugadores estén al cien por cien”, explicó en la víspera de ese choque el técnico, en referencia a De Bruyne, Leandro Trossard y Brandon Mechele. Estos dos últimos fueron titulares en ese duelo. De Bruyne no jugó ningún minuto.

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Ahora viene España. Y Rudi García, si De Bruyne está apto, tiene una decisión por tomar: si lo devuelve a la titularidad o lo mantiene el banquillo, con el peso que conlleva la determinación que tome el técnico acerca de uno de sus futbolistas más reconocidos y en el que confía claramente, pero que no está en los altos niveles de rendimiento en este Mundial.

En cualquier caso, su peso en la selección en el Mundial sí lo ratifican los números. Nadie ha rematado más que él con la selección belga en este campeonato, con 18 intentos, ocho desde dentro del área y diez desde fuera; ha sido el lanzador de trece saques de esquina; ha sido el que más se ha propuesto romper las líneas rivales, con 17 y un acierto del 47 por ciento, y el que más ha enviado centros al área, con veinte…

El pasado lunes, la ausencia de De Bruyne, que se entrenó al día siguiente con sus compañeros, la resolvió Rudi Garcia con la inclusión en el once de Dodi Lukebakio por Doku, el cambio de banda a la izquierda de Leandro Trossard para ubicar al exjugador del Sevilla y ahora en el Benfica por la derecha y la incluso de un centrocampista más: Nicolás Raskin.

La actuación del medio del Glasgow Rangers fue convincente en su entrada ante Senegal y más aún en su titularidad contra Estados Unidos. Lo sumó en esa línea a Youri Tielemans y Amadou Onana, que entró por Hans Vanaken. Onana se lesionó gravemente en la rodilla derecha a los 20 minutos, al sufrir una rotura del ligamento cruzado anterior y estará de baja hasta 2027. Menos músculo para Bélgica.

Por su ausencia, si la apuesta es por el mismo once que doblegó a Estados Unidos, hay un espacio libre para la titularidad o bien de De Bruyne, más probable y si está listo para el encuentro (se ha entrenado con el grupo en las sesiones posteriores a ese choque); o bien de Doku, entre las dudas de su inicio de Mundial por una enfermedad respiratoria que no solo lo mermó ante Egipto, sino que lo dejó fuera del segundo duelo ante Irak; o bien, incluso Vanaken, que fue el reemplazo de Onana el pasado lunes. EFE

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