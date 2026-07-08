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Kostyuk gana a Paolini y alcanza su segunda semifinal de Grand Slam, primera en Wimbledon

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Redacción deportes, 8 jul (EFE).- La ucraniana Marta Kostyuk ganó con solvencia y en dos sets a la italiana Jasmine Paolini (6-3 y 6-2) y se situó, por segunda vez en su carrera, en una semifinal del Grand Slam, primera en Wimbledon, que disputará contra la checa Linda Noskova que ganó a la belga Elise Mertens.

Acumula Kostyuk veintiuna victorias en veintidós partidos recientes. Solo perdió la semifinal de Roland Garros, la otra que ha alcanzado en su carrera, semanas atrás, contra la que después fue campeona, la rusa Mirra Andreeva.

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La segunda jugadora ucraniana en alcanzar las semifinales de Wimbledon después de Elina Svitolina en el 2019 y 2023 afronta en Londres su primer evento en hierba del curso y entrará entre las diez mejores del mundo la semana próxima.

"Afortunadamente mi entrenador me hizo venir a ver la pista central el martes. No había estado nunca y me impactó. Necesitaba n día para recuperarme de lo que vi", dijo la urcaniana.

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"Estuve en esta pista como espectadora una vez hace 9 años viendo a Roger Federer. Fue súper especial volver aquí como jugadora. Hice como un paseo de honor en la pista central y me senté al lado y tomé un momento para asimilar todo. Ahora, después de una victoria.. es inimaginable", resumió. EFE

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