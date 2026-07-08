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Jueves, 9 de julio de 2026

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FÚTBOL MUNDIAL 2026

- FRANCIA-MARRUECOS. Foxborough (Massachusetts, EEUU). Francia y Marruecos vuelven a cruzarse este jueves en las eliminatorias de un Mundial, igual que hace cuatro años en Catar 2022, aunque esta vez lo hacen en los cuartos de final y con cuentas pendientes para los Leones del Atlas. Por Albert Traver.

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. Además, previa del segundo partido de cuartos de final, entre España y Bélgica, e información sobre la actualidad del resto de las selecciones que juegan los cuartos de final: Argentina, Suiza, Inglaterra y Noruega.

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- ESPAÑA. Los Ángeles (EEUU). Luis de la Fuente, seleccionador nacional, ofrece este jueves una rueda de prensa previa al partido de cuartos de final del Mundial 2026  contra la de Bélgica el viernes en el SoFi Stadium de Inglewood, California (EEUU). Información de Óscar Maya Belchí.

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- MARRUECOS. Rabat. Marruecos se vuelca en las calles tras el partido que ha enfrentado a su selección nacional con Francia en los cuartos de final del Mundial 2026.

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CICLISMO TOUR

Gavarnie-Gèdre (Francia). El noruego Torstein Træen defiende el maillot amarillo del Tour de Francia en la sexta etapa, con un recorrido de 186 kilómetros y marcada por la subida al Tourmalet, de categoría especial, y a otros cuatro puertos: Aspin, de primera; Gavarnie-Gèdre, de segunda y al final del trazado; Mauvezin, de tercera, y Loucrup, de cuarta. Información de Carlos de Torres y Luis Miguel Pascual.

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TENIS WIMBLEDON

Redacción Deportes. La estadounidense Coco Gauff, séptima cabeza de serie, se enfrenta a la checa Karolina Muchova (10) y la también checa Linda Noskova (9) se cruza con la ucraniana Marta Kostyuk (12) este jueves en las semifinales femeninas del torneo de Wimbledon.

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GIMNASIA ARTÍSTICA ESPAÑA (Entrevista)

Madrid. La gimnasta sevillana Ana Pérez repasa en una entrevista con EFE su carrera deportiva, después de 22 años dedicada a la gimnasia, en los que ha participado en dos Juegos Olímpicos, Río 2016 y París 2024, seis Mundiales y siete Europeos y ha conseguido seis campeonatos de España, a pesar de someterse a diez intervenciones quirúrgicas. Por Olga Martín

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TIRO CON ARCO PAKISTÁN (Entrevista)

Islamabad. El arquero y entrenador paquistaní Tanveer Ahmed, que perdió un brazo en un accidente industrial en 2008, busca cumplir su sueño olímpico tras aprender a disparar a 50 metros de distancia utilizando los pies y los hombros. Por Amjad Alí.

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AGENDA INFORMATIVA

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ATLETISMO

- Previa de la Reunión en Mónaco, de la Liga Diamante y que se disputa el viernes.

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CICLISMO

- Tour de Francia (hasta 26). 6ª etapa (FOTO): Pau - Gavarnie-Gèdre, de 186 km. Información de Carlos de Torres y Luis Miguel Pascual.

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FÚTBOL

- Mundial 2026 (FOTO) (VÍDEO) (INFOGRAFÍA). Cuartos de final: Francia-Marruecos (21.00), en el Gillette Stadium de Foxborough, Massachusetts (EEUU). Información de Albert Traver.

. Previa del partido de cuartos del viernes: España-Bélgica. Información de Óscar Maya Belchí.

- Se completan los resultados de los partidos de ida de la primera ronda de clasificación de la Liga Europa y la Liga Conferencia.

- Barcelona. Rueda de prensa del entrenador del Barcelona femenino, Pere Romeu, con motivo del acto de renovación de su contrato hasta 2028 (11.30. Oficina Comercial Spotify Camp Nou).

- Cornellà de Llobregat (Barcelona). Presentación del centrocampista brasileño Gabriel Moscardo como nuevo jugador del Espanyol (12.00. RCDE Stadium).

- Getafe. Presentación de Ramón Terrats e Ives Valou como nuevo jugadores del Getafe (12.30).

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GIMNASIA ARTÍSTICA

- Entrevista con la exgimnasta sevillana Ana Pérez, que el martes anunció su retirada. (FOTO) (VÍDEO)

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GOLF

- Major femenino. Campeonato Evian, en Evian-Les-Bains (Francia) (hasta 12).

- Abierto de Escocia, en el club The Renaissance de North Berwick (Reino Unido) (hasta 12).

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MOTOCICLISMO

- Ruedas de prensa previas al Gran Premio de Alemania, 10ª prueba de los Mundiales y que se disputa en el Sachsenring. (INFOGRAFÍA)

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TENIS

- Torneo de Wimbledon, en Londres (hasta 12). (FOTO) (INFOGRAFÍA)

. Pista central. Semifinales femeninas (14.30 CET): Karolina Muchova (CZE/10)-Coco Gauff (USA/7) y Marta Kostyuk (UKR/12)-Linda Noskova (CZE/9).

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TIRO CON ARCO

- Islamabad. Entrevista con el arquero y entrenador paquistaní Tanveer Ahmed, que perdió un brazo en un accidente industrial en 2008, busca cumplir su sueño olímpico tras aprender a disparar a 50 metros de distancia utilizando los pies y los hombros. Por Amjad Alí. (FOTO) (VÍDEO)

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dep/EFE

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