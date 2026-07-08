Jefferson Lerma: "Merecíamos más"

Vancouver (Canadá), 7 jul (EFE).- El centrocampista colombiano Jefferson Lerma lamentó este martes la eliminación de la selección de Colombia del Mundial, al asegurar que el conjunto cafetero merecía llegar mucho más lejos en el torneo.

"Merecíamos más", se limitó a decir Lerma en la zona mixta al término del encuentro contra Suiza en el BC Place de Vancouver.

"Nos ilusionamos, empezamos a ver el camino bonito y no fue insuficiente para llegar, pero quedarnos ahí va a ser muy duro", agregó.

Pese al dolor por la derrota, el jugador expresó su agradecimiento por el arduo trabajo y la entrega de todo el equipo para llegar hasta la ronda de octavos de final.

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"Cabe resaltar todo el trabajo que hemos hecho, de menos a más (...) me siento oruglloso de ellos (compañeros de la selección). Lastimosamente no alcanzamos a llegar donde quería, pero es un proceso que continuará", dijo.

Lerma admitió que el partido que vivieron contra Suiza fue "muy cerrado", pero, a su vez, reconoció que "abierto para que cualquiera metiera gol".

El jugador quiso aprovechar para felicitar a sus rivales por su pase a cuartos de final y desearles lo mejor en lo que resta de torneo. "Que disfruten del camino y Dios permita que encaren lo que se les viene", sentenció. EFE

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