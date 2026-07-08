Espana agencias

Jefferson Lerma: "Merecíamos más"

Guardar
Google icon

Vancouver (Canadá), 7 jul (EFE).- El centrocampista colombiano Jefferson Lerma lamentó este martes la eliminación de la selección de Colombia del Mundial, al asegurar que el conjunto cafetero merecía llegar mucho más lejos en el torneo.

"Merecíamos más", se limitó a decir Lerma en la zona mixta al término del encuentro contra Suiza en el BC Place de Vancouver.

"Nos ilusionamos, empezamos a ver el camino bonito y no fue insuficiente para llegar, pero quedarnos ahí va a ser muy duro", agregó.

Pese al dolor por la derrota, el jugador expresó su agradecimiento por el arduo trabajo y la entrega de todo el equipo para llegar hasta la ronda de octavos de final.

PUBLICIDAD

"Cabe resaltar todo el trabajo que hemos hecho, de menos a más (...) me siento oruglloso de ellos (compañeros de la selección). Lastimosamente no alcanzamos a llegar donde quería, pero es un proceso que continuará", dijo.

Lerma admitió que el partido que vivieron contra Suiza fue "muy cerrado", pero, a su vez, reconoció que "abierto para que cualquiera metiera gol".

El jugador quiso aprovechar para felicitar a sus rivales por su pase a cuartos de final y desearles lo mejor en lo que resta de torneo. "Que disfruten del camino y Dios permita que encaren lo que se les viene", sentenció. EFE

PUBLICIDAD

(video)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Clima en Madrid: temperatura y probabilidad de lluvia para este 8 de julio

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Clima en Madrid: temperatura y probabilidad de lluvia para este 8 de julio

¿Cuál es la temperatura promedio en Barcelona?

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

¿Cuál es la temperatura promedio en Barcelona?

Suiza rompe un maleficio de 72 años y cita a la campeona Argentina en cuartos de final del Mundial 2026

El combinado helvético resistió el acoso de Colombia y selló su histórico pase desde los once metros tras un agónico 0-0

Suiza rompe un maleficio de 72 años y cita a la campeona Argentina en cuartos de final del Mundial 2026

Suiza vence a Colombia en los penaltis y se cita con Argentina en los cuartos de final del Mundial 2026: el resumen, en vídeo

El conjunto helvético accede a la siguiente ronda tras un partido sin goles y una prórroga con opciones para ambos equipos

Suiza vence a Colombia en los penaltis y se cita con Argentina en los cuartos de final del Mundial 2026: el resumen, en vídeo

ONCE: Comprueba los efectos del Cupón Diario del 7 de julio

Esta lotería lleva a cabo cuatro sorteos a la semana, aquí está la combinación ganadora de este martes

ONCE: Comprueba los efectos del Cupón Diario del 7 de julio
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Marine Le Pen confirma su candidatura a las elecciones presidenciales de 2027 pese a tener que llevar un brazalete electrónico

Marine Le Pen confirma su candidatura a las elecciones presidenciales de 2027 pese a tener que llevar un brazalete electrónico

Los deseos de Alida, la joven malagueña de 25 años que va a recibir la eutanasia, antes de morir: bañarse con leones marinos y ver el Oceanogràfic de Valencia

Zapatero intenta frenar la inspección de Hacienda al alegar que se abrió cuando ya estaba siendo investigado por la Audiencia Nacional

La Audiencia de Barcelona reabre el caso contra los tres mossos que ayudaron a huir a Puigdemont

El Supremo confirma la condena de 12 años y medio de prisión a una mujer que intentó matar a su exmarido con una tableta de chocolate envenenada con raticida

ECONOMÍA

El Supremo frena la pensión de jubilación de una mujer que quiso computar sus meses de servicio en la Sección Femenina de la Falange como años cotizados

El Supremo frena la pensión de jubilación de una mujer que quiso computar sus meses de servicio en la Sección Femenina de la Falange como años cotizados

El paro se consolida como el principal reto de la economía española pese a la mejora de la tasa de empleo, según la OCDE

Pamplona hace caja en San Fermín: la fiesta mueve más de 259 millones de euros en solo nueve días

El economista Gonzalo Bernardos, sobre el problema del acceso a la vivienda: “A los jóvenes, una primera vivienda de 40 metros cuadrados ya les vale”

La Eurocámara aprueba que los trabajadores transfronterizos de la UE cobren el paro en el país donde hayan cotizado

DEPORTES

Suiza rompe un maleficio de 72 años y cita a la campeona Argentina en cuartos de final del Mundial 2026

Suiza rompe un maleficio de 72 años y cita a la campeona Argentina en cuartos de final del Mundial 2026

Suiza vence a Colombia en los penaltis y se cita con Argentina en los cuartos de final del Mundial 2026: el resumen, en vídeo

El Rodri de la Eurocopa 2024 está de vuelta: el capitán de la selección española recupera su mejor versión ante Portugal y los datos lo confirman

Argentina se levanta de la lona para tumbar a Egipto y sellar el pase a cuartos del Mundial gracias a Messi, Enzo y Romero: los goles del partido, en vídeo

Marruecos vuelve a la carga contra Lamine Yamal: “No conozco a ningún español que se llame Jamel”