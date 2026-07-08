Infografías del miércoles 8 de julio

FMI PERSPECTIVAS - El Fondo Monetario Internacional (FMI) presenta su informe de perspectivas de la economía mundial.

FÚTBOL MUNDIAL 2026 - Actualización del cuadro clasificatorio.

FÚTBOL MUNDIAL 2026 - Lionel Messi vuelve a liderar en solitario con 8 tantos la lista de máximos goleadores del Mundial.

FÚTBOL MUNDIAL 2026 - La selección de Suiza completó el último cupo a los cuartos de final del Mundial, que arrancarán el próximo jueves con el enfrentamiento en Boston entre Francia y Marruecos.

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FÚTBOL MUNDIAL 2026 - Previa del partido Francia - Marruecos correspondiente a los cuartos de final de la Copa del Mundo de Fútbol.

INCENDIOS FORESTALES - Evolución del número de incendios forestales y de la superficie quemada en España según los datos del European Forest Fire Information System (EFFIS).

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