Hodei Muñoz firma con el Euskaltel-Euskadi hasta 2028

Bilbao, 8 jul (EFE).- El Euskaltel-Euskadi ha confirmado el fichaje desde el próximo 1 de agosto y hasta 2028 del corredor alavés Hodei Muñoz, que llega procedente del equipo de desarrollo del Soudal QuickStep y es valorado por la escuadra naranja como "una de las mayores promesas del ciclismo vasco".

Muñoz, de 19 años, dio el salto a profesionales en 2025 directamente desde categoría júnior y esta temporada acumula varios 'top 10' en carreras como el Alpes Isère Tour, la Vuelta a Asturias, el Tour de Antalya o el Tour de Ruanda, donde acabó entre los diez primeros en siete de las ocho etapas.

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"Fichar por el Euskaltel-Euskadi significa muchísimo para mí. Es el equipo de casa, el que he seguido desde que era un niño, y poder vestir este maillot me llena de orgullo", subraya el corredor de Luiaondo en declaraciones difundidas por el grupo deportivo vasco en las que se define además como un corredor "con un buen final".

"Creo que mi punto fuerte es la punta de velocidad, pero también estoy descubriendo que me defiendo bien en recorridos más exigentes y cada vez me encuentro más cómodo en este tipo de carreras", destaca.

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Por su parte, Jorge Azanza, responsable deportivo del Euskaltel-Euskadi, cree que la llegada de Muñoz es "un fichaje de mucho futuro" que "además aporta valor inmediato desde el primer día".

"Es un ciclista muy polivalente. Supera bien la media montaña, posee una buena punta de velocidad para resolver en grupos reducidos y, sobre todo, destaca por su madurez y sabe leer las carreras", apunta Azanza. EFE

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